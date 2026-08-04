Licencias de caza y pesca, ITV o canon del agua: las tasas que vuelven a estar bonificadas en Extremadura

Las licencias de caza y pesca volverán a ser gratuitas en Extremadura, mientras que las ITV de vehículos agrícolas, pesados y profesionales recuperarán la rebaja del 50%. Son algunas de las bonificaciones fiscales que habían decaído al comenzar 2026 por la falta de presupuestos y que se reactivarán ahora con las aprobación de las nuevas cuentas autonómicas.

La Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), entrará en vigor este miércoles, 5 de agosto. A partir de ese momento volverán a aplicarse la mayoría de las rebajas, si bien algunas tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero y la bonificación del canon de saneamiento se recupera para los consumos devengados desde el pasado 1 de julio.

Un presupuesto ya en ejecución

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha mostrado este martes su "orgullo y satisfacción" por la entrada en vigor de unas cuentas que alcanzan los 8.854 millones de euros. "Es un día estupendo para Extremadura", ha afirmado tras recordar que el presupuesto tiene como prioridades la garantía de los servicios públicos fundamentales y unas inversiones que ha calificado de históricas en sanidad y educación.

Manzano ha vuelto a rechazar las dudas sobre la capacidad de ejecutar las cuentas durante los cinco meses que quedan del ejercicio. "Este presupuesto ya se está ejecutando", ha señalado tras situar la cifra por encima del 43%. Según ha explicado, una parte importante de los 8.854 millones ya se ha gastado y la entrada en vigor de la nueva ley permitirá acelerar el resto de actuaciones. "Ahora, con esta ley, vamos a ejecutar de una manera mucho más rápida lo que queda por gastar", ha defendido.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. / Juntaex

Rebajas permanentes

El paquete incluye las medidas que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025. La prórroga presupuestaria y el bloqueo político tras las elecciones impidieron renovarlas al comienzo del ejercicio, por lo que ciudadanos, profesionales y empresas han tenido que abonar durante estos meses tasas y precios públicos que anteriormente estaban bonificadas. El impacto sobre el bolsillo de los extremeños, según datos de la Consejería de Hacienda, ha sido de 14 millones de euros.

La principal novedad es que las bonificaciones de las tasas dejan de tener una vigencia limitada a un solo ejercicio. La ley modifica directamente la normativa autonómica sobre tasas y precios públicos para incorporarlas con carácter permanente, con el objetivo declarado de eliminar la incertidumbre provocada por su renovación anual. También adquiere carácter estable la rebaja del 75% del canon de saneamiento.

Javier Cintas

Hay que destacar además que se aplicarán con carácter retroactivo las tasas por dirección y certificación de obras, expedición de títulos académicos no universitarios, carné joven europeo, pruebas homologadas de inglés B1 y escuelas infantiles de la Junta para niños de uno a tres años. En estos casos, la bonificación se considera vigente desde el comienzo de 2026, aunque la ley no concreta cómo deberán solicitarse las posibles devoluciones de las cantidades abonadas durante estos meses. Para los menores de cero a un año, la gratuidad de las escuelas infantiles comenzará el 1 de septiembre.

Tasas con bonificación del 50%:

Tasa por ordenación de los transportes por carretera y otras actuaciones facultativas

Tasa para la emisión o sustitución de la tarjeta de transporte subvencionado para mayores de 60 años

Tasa por inspecciones técnicas de vehículos en inspecciones periódicas de vehículos pesados, agrícolas y profesionales

Tasa por pruebas de laboratorio en matanzas domiciliarias

Tasa por prestación de servicios facultativos veterinarios

Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público de las vías pecuarias

Tasa por participación en pruebas oficiales para la obtención del certificado de profesionalidad

Tasa por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales de enseñanzas no universitarias:

Formación Profesional

Bachiller

Escuela Oficial de Idiomas

Conservatorios

Duplicados por extravío o modificación

Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño y Arte Dramático

Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño

Enseñanzas Deportivas

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Tasa por dirección y certificación de obras

Tasa por autorización para la declaración de terreno cinegético con prohibición de cazar

Tasa por expedición de licencias de caza

Tasa por expedición de licencias de pesca

Precio público por prestación de servicio del carné joven europeo

Precio público por servicios de enseñanzas de idiomas para pruebas homologadas del nivel B1 de inglés dirigidas al alumnado de 4º de ESO o del último curso de grado medio de FP en proyecto bilingüe

Precio público por prestación de servicios en centros de educación infantil dependientes de la Junta para escolares de 1 a 2 años y de 2 a 3 años

Fuente: El Periódico de Extremadura