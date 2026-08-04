Obituario
Cinco días de luto oficial en Villanueva de la Sierra por la muerte de la joven Ainara, trabajadora de la residencia de mayores
"Estamos consternados, sobre todo los mayores a los que cuidaba", cuenta Felipe Saul Calvo, alcalde del municipio
Días tristes los que se están viviendo en la localidad cacereña de Villanueva de la Sierra, al norte de Extremadura. El ayuntamiento decretó el pasado jueves, 30 de julio, cinco días de luto oficial en la localidad por la muerte de la joven Ainara Pulido Casquero, trabajadora municipal de la Residencia de Mayores Dios Padre.
"A pesar de que no era vecina del pueblo, ya que era de Montehermoso, hemos optado por decretar cinco días de luto oficial en el municipio por la juventud y el cariño que ella profesaba hacia los mayores con los que trabajaba a diario", explica a este periódico el regidor, Felipe Saul Calvo, que reconoce la "consternación" que se está viviendo en la localidad estos últimos días.
El luto oficial ya ha concluido, y durante este tiempo las banderas de los edificios municipales han ondeado a media asta y se han suspendido todos los actos oficiales de carácter festivo organizados por el consistorio. El ayuntamiento, a través de un bando, invitó a toda la ciudadanía a unirse al duelo y transmitió el pésame oficial y el afecto del municipio.
La residencia de mayores también ha expresado sus condolencias a través de un comunicado en sus redes sociales: "Hay personas que, aunque se marchen demasiado pronto, permanecen para siempre en el corazón de quienes las conocieron. Así recordaremos a Ainara, cuya energía y sonrisa seguirán viviendo en los recuerdos de esta casa. Todo nuestro cariño para su familia y amigos. Descansa en paz. Siempre formarás parte de la familia de la Residencia Dios Padre". Este mismo martes se ha celebrado una misa en la residencia por el alma de Ainara a petición de trabajadores y residentes.
Villanueva de la Sierra se encuentra inmerso en semana de sus fiestas de verano. Sin embargo, los días de luto oficial ya han concluido y este fin de semana son los días grandes, por lo que se va a celebrar con normalidad pese al ambiente que hay en el pueblo. Hay peñas de la localidad, como A Tolva Abierta, que han comunicado la cancelación de la programación preparada para las fiestas: "No podemos celebrar, nos toca llorar, abrazarnos y recordar a nuestra querida Ainara, una de las nuestras, que nos ha dejado demasiado pronto".
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