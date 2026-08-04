Las matriculaciones de coches suben un 13% en Extremadura con dos marcas chinas ya en el 'top ten'

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos continúan con su evolución positiva en Extremadura durante 2026. Entre enero y julio se vendieron 6.652 vehículos en la región, frente a los 5.888 del mismo periodo del año anterior, lo que representa un crecimiento del 13%. El aumento supera al registrado en el conjunto de España, donde las ventas avanzaron un 5,8% hasta julio.

Matriculaciones en Extremadura por marcas (Tabla)

También julio cerró con cifras superiores a las de 2025. Badajoz y Cáceres sumaron 1.115 matriculaciones durante el mes, 123 más que las 992 registradas un año antes, con una subida conjunta del 12,4%. El mercado nacional alcanzó ese mismo mes las 101.949 unidades, un 3,7% más.

Por provincias

La provincia de Cáceres concentra el mayor incremento relativo en Extremadura. Hasta julio contabilizó 2.816 matriculaciones, un 24,38% más que las 2.264 del ejercicio anterior, mientras que Badajoz alcanzó las 3.836 unidades y creció un 5,85%. En julio, las ventas aumentaron un 26,62% en Cáceres y un 2,71% en Badajoz.

Las adquisiciones de particulares continúan representando la mayor parte del mercado extremeño. Este canal acumuló 4.434 vehículos en las dos provincias, mientras que las compras de empresas alcanzaron las 2.205 unidades. Las matriculaciones empresariales crecieron con mayor intensidad que las particulares, especialmente en Cáceres.

Clasificación

Toyota conserva el primer puesto entre las marcas más vendidas en la comunidad, con 649 unidades acumuladas hasta julio. BYD se sitúa en segunda posición con 575 matriculaciones, por delante de Dacia, que suma 451, Citroën, con 421, y Volkswagen, con 398. Completan los primeros puestos Kia y Renault, ambas con 349 vehículos; Hyundai, con 306; Omoda, con 295; y Seat, con 283.

La clasificación refleja el avance de los fabricantes chinos en el mercado regional. BYD y Omoda ya figuran entre las diez marcas con más matriculaciones en Extremadura y acumulan conjuntamente 870 vehículos vendidos durante los siete primeros meses del año. BYD ha incrementado sus ventas un 130,9%, al pasar de 249 a 575 unidades, mientras que Omoda crece un 195%, desde 100 hasta 295.

MG, también de capital chino, ocupa la decimotercera posición con 213 matriculaciones, aunque registra una caída interanual del 31,9%. Estas tres marcas chinas suman 1.083 vehículos, alrededor del 16% del mercado extremeño.

Entre los fabricantes con mayor volumen, Renault aumenta sus ventas un 41,3%, Citroën un 37,1%, Volkswagen un 26,3% y Audi un 20,9%. En sentido contrario, además de MG, Hyundai un 27,8%, Nissan reduce sus matriculaciones un 17,2%, Kia un 8,2% y Mercedes un 6,3%.

Mercado nacional

La evolución de Extremadura coincide con un aumento general de las ventas y con una mayor presencia de vehículos electrificados. En España, los eléctricos puros y los híbridos enchufables representaron en julio el 24,7% de las matriculaciones, con 25.229 unidades y un crecimiento interanual del 20,1%. En el acumulado del año alcanzaron las 166.372 ventas, un 34,9% más.

Raúl Morales, director de Comunicación de Faconauto, la patronal de los concesionarios, ha relacionado las cifras con el mantenimiento de la confianza del consumidor, el crecimiento de los vehículos electrificados y "una batería de lanzamientos de nuevos modelos que ha intensificado la competencia entre marcas". Según Morales, el aumento de la oferta y de la competencia ha beneficiado al comprador final.

Por su parte, Félix García, director de Comunicación y Marketing de Anfac, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ha señalado que los ciudadanos muestran "una mayor confianza a la hora de renovar su vehículo" y optan cada vez con más frecuencia por modelos electrificados e híbridos convencionales. Anfac prevé que, de mantenerse el ritmo actual, el mercado español supere con facilidad los 1,2 millones de matriculaciones al cierre de 2026.

Tania Puche, directora de Comunicación de Ganvam, también ha destacado que julio fue el quinto mes consecutivo en el entorno de las 100.000 entregas en España. Puche ha subrayado que los particulares siguen concentrando la mitad de las matriculaciones y que los híbridos convencionales representan ya casi una de cada dos entregas. La responsable de Ganvam considera además que la aprobación de las bases del Plan Auto+ aporta certidumbre a quienes quieren adquirir un vehículo electrificado, aunque reclama un plan nacional de renovación que incluya incentivos al achatarramiento.