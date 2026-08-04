Sanidad convoca 320 plazas de Formación Sanitaria Especializada para 2027 en Extremadura, con examen en Badajoz y Cáceres

El Ministerio de Sanidad ha anunciado 12.850 plazas de Formación Sanitaria Especializada para 2027, 484 más que en la convocatoria anterior, lo que supone un incremento del 3,9%. Los exámenes se celebrarán el 23 de enero y tendrán sedes en Badajoz y Cáceres. La oferta, la mayor aprobada hasta ahora, incluye 9.676 plazas de Medicina, 2.341 de Enfermería, 377 de Farmacia y 293 de Psicología Clínica, además de 69 de Biología, 57 de Radiofísica Hospitalaria y 37 de Química.

El reparto definitivo por especialidades, comunidades autónomas y unidades docentes deja 320 plazas en Extremadura, con 233 plazas para Medicina (MIR) y 71 plazas a Enfermería (EIR).

La convocatoria reserva el 10% de las vacantes para personas con discapacidad y mantiene a las dos capitales extremeñas entre los 26 municipios en los que podrán realizarse las pruebas. El llamamiento de los aspirantes comenzará a las 13.00 horas del sábado 23 de enero de 2027 y el examen se iniciará a las 14.00, una circunstancia que permitirá a los candidatos de la región presentarse en Badajoz o Cáceres sin tener que desplazarse obligatoriamente a otras comunidades.

Un examen de 200 preguntas

Los ejercicios consistirán en un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única alternativa correcta, que deberá completarse en cuatro horas y media. Cada acierto sumará tres puntos, cada error restará uno y las preguntas no contestadas no se valorarán, mientras que la calificación final dependerá en un 90% del resultado del examen y en un 10% de los méritos académicos acreditados.

Las pruebas también podrán realizarse en Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Oviedo, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Santander, Granada, Palma, Logroño, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza y Vigo, ciudad que se reincorpora al listado de sedes.

Desde 2018, la capacidad de formación del Sistema Nacional de Salud ha aumentado en 4.448 plazas, un 53% más, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio, que ha explicado que la nueva oferta se ha elaborado a partir de las propuestas de las comunidades autónomas y con los informes de la Comisión Delegada de Enfermería, el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El anuncio de la nueva convocatoria llega después de que Extremadura cubriera por segundo año consecutivo el 100% de las 320 plazas para residentes ofertadas en la región, 233 de ellas para médicos y 98 de Medicina Familiar y Comunitaria. El SES logró completar la adjudicación de las vacantes que aún quedaban, especialmente en esta última especialidad, tras cuatro años consecutivos en los que parte de la oferta extremeña quedó sin cubrir.

Más controles contra los dispositivos ocultos

La convocatoria reforzará además los controles frente al posible uso fraudulento de nuevas tecnologías durante los exámenes. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la creación de un grupo de trabajo que analizará los riesgos asociados a dispositivos y herramientas tecnológicas y propondrá medidas comunes para garantizar la seguridad, la integridad del proceso y la igualdad de condiciones entre los aspirantes.

El personal encargado de la vigilancia podrá utilizar equipos pasivos capaces de detectar radiofrecuencias, campos electromagnéticos, materiales ferromagnéticos y otras señales vinculadas a dispositivos ocultos, aunque Sanidad ha precisado que estos sistemas no podrán interceptar comunicaciones, acceder a contenidos, identificar a los candidatos, tratar datos personales ni interferir en las comunicaciones electrónicas.

Durante el acceso, la permanencia en las aulas y la realización de la prueba estará prohibido tener o utilizar teléfonos móviles, relojes digitales o inteligentes, auriculares, microauriculares, gafas inteligentes, cámaras, tabletas, ordenadores portátiles, dispositivos de geolocalización o cualquier otro elemento que permita almacenar, transmitir o recibir información. Solo se admitirá un reloj analógico de esfera y agujas, sin conectividad ni funciones adicionales.

La tenencia, utilización, ocultación o activación de alguno de estos aparatos, así como cualquier intento de eludir los controles, podrá considerarse una conducta fraudulenta y provocar la anulación del ejercicio y la exclusión del proceso selectivo; la negativa reiterada a colaborar en las comprobaciones podrá tener las mismas consecuencias.

Fuente: El Periódico de Extremadura