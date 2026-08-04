Tráfico activa 95 controles de velocidad en las carreteras extremeñas hasta el domingo

La Guardia Civil intensificará durante esta semana la vigilancia en las carreteras extremeñas con el despliegue de 95 puntos de control de velocidad hasta el próximo domingo, 9 de agosto. El dispositivo contará con 137 agentes y doce medios de detección para localizar a los conductores que superen los límites permitidos.

Los controles se instalarán en todo tipo de vías, aunque tendrán una presencia especial en la A-5 y la A-66, las dos grandes autovías que atraviesan Extremadura y en las que se alcanzan velocidades más elevadas. La vigilancia también se reforzará en las carreteras convencionales, donde los excesos son menos frecuentes, pero pueden tener consecuencias especialmente graves.

La campaña, la segunda que la Dirección General de Tráfico desarrolla este año tras la realizada en abril, coincide con uno de los periodos con mayor número de desplazamientos por las vacaciones de verano.

El jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Extremadura, el teniente coronel Luis Cordero, ha explicado este martes desde uno de los controles instalados en una salida de Mérida que el aumento de la circulación no implica necesariamente que se conduzca a mayor velocidad.

"Cuando hay más congestión también se puede alcanzar menos velocidad porque no se puede correr más", ha señalado Cordero, quien ha advertido, no obstante, de que los agentes actuarán en toda la red viaria regional.

Más de 200 kilómetros por hora

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha insistido en que el exceso de velocidad tiene una "repercusión directa" en el número y la gravedad de los accidentes. Una velocidad inadecuada aumenta la distancia de frenado, reduce el campo de visión y disminuye el tiempo disponible para reaccionar ante cualquier imprevisto.

Quintana ha recordado que las fuerzas de seguridad han detectado en las carreteras extremeñas turismos y furgonetas circulando a más de 200 kilómetros por hora.

"Atropellar a una persona a 80 kilómetros por hora significa prácticamente la muerte segura, mientras que a 30 kilómetros por hora el porcentaje de fallecimientos sería solamente del 5%", ha afirmado.

Un equipo de Cruz Roja en un accidente reciente. / Cruz Roja

La campaña se desarrolla después de que 23 personas hayan perdido la vida en las carreteras de Extremadura en lo que va de 2026.

El subjefe provincial de Tráfico de Badajoz, Mario Gonzalo, ha explicado que la velocidad aparece como factor concurrente en el 22% de los siniestros mortales. Se trata de la tercera causa más habitual, solamente por detrás de las distracciones al volante y del consumo de alcohol y otras sustancias.

Gonzalo también ha alertado de que más de la mitad de los conductores reconoce superar los límites de velocidad con normalidad. Además, una parte de los usuarios continúa considerando que este tipo de campañas responde únicamente a un afán recaudatorio y que circular por encima de los límites no supone un riesgo real.

Furgonetas de reparto

Los agentes prestarán una atención especial a las furgonetas, principalmente a las destinadas al reparto de mercancías. Los controles no se limitarán a comprobar la velocidad, sino que también vigilarán el consumo de alcohol y drogas, la correcta colocación de la carga y el estado de los elementos de seguridad.

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La Guardia Civil recuerda que respetar los límites no solamente evita sanciones, sino que puede marcar la diferencia entre sufrir un susto y provocar un accidente mortal.

Fuente: El Periódico de Extremadura