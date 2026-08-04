UCE rechaza la razón alegada por Air Nostrum para no indemnizar a los 181 pasajeros que dejó en Barcelona y Badajoz

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha rechazado el argumento de fuerza mayor utilizado por Air Nostrum para negar las indemnizaciones a los 181 pasajeros afectados por la cancelación de los vuelos entre Badajoz y Barcelona del pasado 26 de julio. La organización sostiene que los problemas de disponibilidad y coordinación de la tripulación son riesgos propios de la actividad de la compañía y no una circunstancia extraordinaria que permita eludir las compensaciones.

La incidencia afectó a los dos trayectos de la jornada: 100 viajeros que debían salir desde Barcelona y 81 que esperaban volar desde el aeropuerto de Badajoz. La compañía explicó inicialmente que la tripulación había acumulado retrasos por las restricciones del tráfico aéreo en Palma de Mallorca y que uno de los pilotos de guardia en Barcelona sufrió una indisposición repentina.

Ahora, tras las reclamaciones presentadas por algunos usuarios, Air Nostrum les está comunicando que la cancelación se debió a la "indisponibilidad de tripulación por temas de salud o restricciones laborales" y que esta situación constituye una circunstancia extraordinaria conforme al Reglamento europeo 261/2004. Por ese motivo, la aerolínea concluye que no procede el pago de una compensación económica.

UCE discrepa frontalmente de esa interpretación y exige nuevamente el estricto cumplimiento de la normativa sobre los derechos de los pasajeros. La asociación mantiene que las incidencias relacionadas con el personal forman parte de la operativa comercial de cualquier aerolínea y que, conforme a la legislación europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dan derecho a recibir una indemnización.

Javier Cintas

Air Nostrum rechaza las reclamaciones

La respuesta remitida por la compañía a los afectados agradece que se hayan puesto en contacto con ella y señala que, en ocasiones, determinados factores externos pueden alterar sus operaciones. Air Nostrum asegura que revisó el caso con sus equipos técnicos y confirmó que el vuelo no pudo realizarse por la indisponibilidad de la tripulación.

"De acuerdo con el Reglamento (CE) número 261/2004, esta situación se considera una circunstancia extraordinaria. Por ello, le informamos de que no procede compensación económica", comunica la aerolínea en una de las respuestas difundidas por UCE.

La organización de consumidores considera, sin embargo, que la falta de tripulación suficiente o la necesidad de sustituir a un piloto forman parte de los riesgos inherentes a la gestión de una compañía aérea. Por tanto, sostiene que no pueden equipararse a circunstancias ajenas a su control, como podrían ser determinadas condiciones meteorológicas extremas o el cierre inesperado del espacio aéreo.

UCE interpreta que la respuesta de Air Nostrum busca eximir a la empresa de una obligación que sí le correspondería asumir y anima a los afectados a continuar con sus reclamaciones pese al rechazo inicial.

Una compensación de 250 euros

La organización recuerda que los vuelos entre Badajoz y Barcelona cubren una distancia inferior a 1.500 kilómetros, por lo que cada pasajero afectado tendría derecho, como mínimo, a una indemnización económica de 250 euros.

Esta compensación es distinta del derecho a recuperar el precio del billete. La compañía debe ofrecer al usuario la elección entre el reembolso íntegro en un plazo máximo de siete días o su traslado hasta el destino final mediante el primer transporte alternativo disponible.

UCE recuerda igualmente que la aerolínea está obligada a prestar atención gratuita durante la espera. Este derecho comprende comida y bebida suficientes y, cuando la alternativa de transporte se retrasa hasta el día siguiente, alojamiento en un hotel y los desplazamientos necesarios desde y hacia el aeropuerto.

Las cancelaciones dejaron sin viajar a personas que debían incorporarse al trabajo al día siguiente, familias que iniciaban sus vacaciones y pasajeros que tenían contratadas conexiones, hoteles o vehículos de alquiler. Algunos buscaron una solución por su cuenta y se desplazaron hasta Madrid en coche o adquirieron nuevos billetes para tratar de llegar a tiempo a su destino.

Billetes, correos y facturas

UCE aconseja a los viajeros que conserven toda la documentación relacionada con la reserva y la cancelación, incluidos los billetes, tarjetas de embarque, correos electrónicos, mensajes enviados por la aerolínea y respuestas recibidas a las reclamaciones.

También deben guardar las facturas de los gastos que tuvieron que afrontar como consecuencia de la incidencia, entre ellos comidas, hoteles, combustible, coches de alquiler, trayectos hasta otros aeropuertos o nuevos billetes. Esa documentación resultará necesaria para acreditar los perjuicios económicos sufridos.

Los afectados ya denunciaron que el simple reembolso del billete no cubría las pérdidas derivadas de reservas de alojamiento, conexiones internacionales o desplazamientos alternativos. En algunos casos, el destino final estaba en Francia y los viajeros tenían previsto recoger un vehículo en Barcelona para continuar sus vacaciones.

Reclamar ante AESA o acudir a los tribunales

Cuando la compañía rechaza la reclamación, los consumidores pueden acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para que examine la incidencia y determine si existe derecho a compensación. UCE advierte, no obstante, de que este procedimiento puede prolongarse hasta que se obtenga una resolución.

La segunda alternativa consiste en recurrir a los tribunales ordinarios para solicitar el pago de los 250 euros y, cuando corresponda, la devolución de los gastos adicionales ocasionados por la cancelación.

La Unión de Consumidores de Extremadura ofrece asesoramiento a los afectados a través del teléfono 924 387 178 y les anima a no dar por cerrado el procedimiento únicamente porque Air Nostrum haya respondido negativamente a su primera reclamación.

La aerolínea calificó lo sucedido como un "incidente inhabitual" y defendió que ofreció reubicaciones mediante el puente aéreo Madrid-Barcelona, desplazamientos por carretera, vuelos en días posteriores o el reembolso de los billetes. La Junta de Extremadura, por su parte, reclamó explicaciones y responsabilidades después de una incidencia que volvió a evidenciar las escasas alternativas de transporte disponibles cuando falla una conexión aérea de la región.

Fuente: El Periódico de Extremadura