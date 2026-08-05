Previsión meteorológica
El calor aprieta de nuevo en Extremadura: avisos amarillos desde este jueves
La alerta afectará desde este jueves al norte de Cáceres y Tajo y Alagón, y el viernes también a Villuercas y Montánchez
Tras varios días con temperaturas más suaves, el calor volverá a apretar en Extremadura. A partir de este jueves, varias comarcas de la región estarán en alerta amarilla por altas temperaturas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, durante la jornada del jueves se activarán avisos amarillos en el norte de Cáceres, donde se esperan máximas de hasta 36 grados, y en las comarcas del Tajo y Alagón, donde los termómetros podrían alcanzar los 38 grados. El viernes, la alerta se extenderá también a Villuercas y Montánchez. Los avisos permanecerán activos durante las horas centrales del día, entre las 13.00 y las 21.00 horas.
La Aemet prevé una jornada con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas subirán de forma ligera o moderada.
En cuanto a las capitales y principales ciudades, Plasencia registrará la temperatura más alta, con 39 grados, seguida de Badajoz, con 38. En Mérida y Cáceres se alcanzarán los 37 grados. Las mínimas se situarán en 17 grados en Badajoz, 19 en Cáceres y 20 en Plasencia.
Respecto al viento, soplará flojo del oeste con carácter general.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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