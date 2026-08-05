Los embalses de Extremadura resisten a las altas temperaturas con más agua que la última década

La cuenca hidrográfica del Tajo almacena esta semana 7.104 hectómetros cúbicos (hm³), el equivalente a casi el 65% de su capacidad total (11.056 hm³). La cifra supera en más de 1.000 hm³ la media registrada para estas mismas fechas durante la última década, situada en 6.094 hm³. El dato cobra especial relevancia después de una semana en la que los termómetros se han movido entre los 37 y los 39 grados en buena parte del país y en un contexto de temperaturas cada vez más elevadas. De hecho, los diez últimos años han sido los más calurosos desde que existen registros, según un estudio publicado en enero de 2025 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La situación de la cuenca del Guadiana resulta aún más llamativa. Sus embalses almacenan esta semana 7.305 hectómetros cúbicos, el 76,6% de su capacidad, muy por encima de la media de la última década para estas fechas, situada en 4.173 hm³, según los datos recopilados por la web especializada embalses.net.

El agua cubre más del 70% en los embalses extremeños

A pesar de que España pasa por el verano más cálido desde el inicio de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en 1961, el agua embalsada en Extremadura se mantiene por encima del 70% de su totalidad. A nivel general, los embalses extremeños acumulan esta semana 10.398 de 14.444 hectómetros cúbicos posibles. Un dato que también mejora en comparación a la media registrada para estas fechas entre 2016 y 2026, cuando la cifra desciende hasta los 7.454 hm³.

De ellos, 5.967 se registran en la provincia de Badajoz, lo que supone un 77,5% de su potencial; y los restantes 4.431 en los de la provincia de Cáceres, cubriendo el 65,6% de su capacidad.

Cabe recordar, además, que el pasado 1 de julio, los pantanos extremeños cruzaron el ecuador del año casi al 80%, algo que llevaba más de un decenio sin ocurrir. No había tanta agua contenida en las presas extremeñas desde junio de 2014, cuando a esas alturas del año superaban el 86% de su capacidad.

El embalse de Valdecañas, con las compuertas abiertas en una imagen de archivo. / EP

La Serena almacena un 52% más de agua respecto a la última década

Los diez mayores embalses extremeños concentran la mayor parte de la reserva. Entre La Serena, Alcántara, Cíjara, Valdecañas, Gabriel y Galán, Alange, Orellana, García de Sola, Zújar y Cedillo suman 9416 hm³ de los 10.398 hm³ almacenados en la comunidad. De esta forma, aproximadamente nueve de cada diez hectómetros cúbicos están en esos grandes sistemas.

El embalse de La Serena, el mayor de España y el tercero más grande Europa, almacena un 52% más de agua que la media de la última década. La presa almacena concretamente 2.795 hectómetros cúbicos, lo que se traduce en un 86,8% de su capacidad. También contiene más agua que el año pasado en la misma fecha (2.035 hm³).

Por su parte, Alcántara suma 26 hectómetros cúbicos más que el promedio histórico para estas fechas. En concreto, acumula esta semana 2.367 hm³ y está al 74%. Además de estas dos presas, entre las que mejor se encuentran desacan Cíjara al 81%, Orellana al 72%, Zújar al 80% y Cedillo al 95%.

Valdecañas es el único gran embalse extremeño en el que el agua no alcanza la mitad de su capacidad. Con 720 hm³, se encuentra al 49%, aunque mejora ampliamente la media registrada para estas mismas fechas durante la última década (531 hm³). No obstante, continúa 236 hm³ por debajo del volumen que almacenaba hace un año.

Embalse de Alcántara. / Iberdrola