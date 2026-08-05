Extremadura vive el julio más seco de las últimas décadas

Julio es un mes normalmente muy seco en Extremadura. No obstante, de forma puntual se registran episodios de cierta inestabilidad que llegan a tener cierta importancia algunos años. Lo que sí es muy inhabitual es que durante esos 31 días la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no contabilice lluvia en ninguna de las estaciones de medición que tiene distribuidas por el territorio extremeño. Eso fue precisamente lo que ocurrió el mes pasado, cuando la precipitación media en Extremadura fue de 0,0 litros de agua por metro cuadrado, según el Avance climatológico abreviado que este miércoles ha dado a conocer el organismo público.

Lluvia caída de media en Extremadura en julio de cada año (Líneas)

Es algo que no sucedió en ninguno de los 30 años del periodo de referencia, comprendido entre 1991 y 2020, con un valor medio de 2,1 litros por metro cuadrado. Y tampoco se produjo en ninguno de los cinco posteriores.

En los trece años anteriores a 2026, los meses de julio más secos se han concentrado en el lustro más reciente, sobre todo en 2021, 2022 y 2024, con 0,1 litros por metro cuadrado. Por el contrario, en 2016 cayeron de media 15,2 litros; en 2014 fueron 12,2; y en 2017, 6,6.

Un año civil muy húmedo

Muy diferente es la imagen que arrojan los datos acumulados entre enero y julio, periodo en el que Extremadura registró una precipitación media de 418,1 milímetros. Esta cantidad supera en un 43% el valor de referencia, establecido en 291,7 milímetros. Por este motivo, el año civil hasta julio se clasifica como muy húmedo.

Balance del año hidrológico

El año hidrológico, contado desde octubre de 2025 hasta julio de 2026, presentó también un balance superior a lo habitual. La comunidad registró una media de 662 litros por metro cuadrado, frente a los 535,2 de referencia, lo que equivale al 124% y permite calificar el periodo como húmedo.

Un mes extremadamente seco y muy cálido

Si el pasado mes de julio puede caracterizarse como extremadamente seco en cuanto a las precipitaciones, respecto a las temperaturas la Aemet lo califica como muy cálido, con anomalías térmicas al alza tanto en la media como en las máximas y las mínimas.

La temperatura media subió 1,3 grados

La temperatura media mensual, calculada para todos los puntos de la comunidad, fue de 27,6 grados centígrados. Este registro se situó 1,3 grados por encima del valor de referencia, establecido en 26,3 grados centígrados.

Máximas muy cálidas

Las temperaturas máximas también se calificaron como muy cálidas, con una media regional de 36,3 grados centígrados. La cifra supera en 1,8 grados los valores habituales de julio, situados en 34,5 grados centígrados.

Noches más cálidas de lo habitual

El mismo comportamiento se observó en las mínimas, que alcanzaron una media de 19 grados centígrados en Extremadura. La temperatura nocturna quedó un grado por encima del valor de referencia, establecido en 18 grados centígrados.

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