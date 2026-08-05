El Gobierno de Pedro Sánchez reivindica sus políticas en Extremadura: pensiones 450 euros más altas y 1.700 millones para el AVE

Pensiones de jubilación 450 euros más altas, 1.700 millones invertidos en el desarrollo de la alta velocidad o más de 2.000 millones en ayudas del Plan de Recuperación. Son algunas de las cifras con las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha resumido ocho años de gestión en Extremadura, un tiempo en el que la región "ha vivido una gran transformación". "Más allá de los números, lo importante es que estas cifras se traducen en oportunidades, derechos, empleo, cohesión territorial y mejora de la vida", ha destacado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Según Quintana, "nunca antes Extremadura había contado con tal nivel de inversión". El representante del Ejecutivo central ha presentado este miércoles un balance que ha recorrido desde las grandes infraestructuras y los proyectos industriales hasta el empleo, las pensiones, la dependencia, la educación o la vivienda.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. / David Guilherme

Más de 2.000 millones en infraestructuras

El Gobierno ha cifrado en más de 2.000 millones de euros la inversión realizada desde 2018 en infraestructuras de transporte en la comunidad. El grueso, alrededor de 1.700 millones, se ha destinado al desarrollo de la alta velocidad ferroviaria, junto con la incorporación de nuevos trenes Alvia y Avant.

En la red de carreteras, Quintana ha citado el avance de la A-58 entre Cáceres y Badajoz, con una inversión de 100 millones de euros, y la variante de Zafra de la N-432. El balance también ha incluido las depuradoras de Don Benito, con 66,4 millones, y Cáceres, con 72,6 millones.

A estas actuaciones se suman la rehabilitación de la base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), presupuestada en 6,1 millones; la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, con 9,9 millones, y la rehabilitación integral del Museo de Cáceres, con otros 8,3 millones.

Inauguración de la obras de ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida / JAVIER CINTAS

38.500 beneficiarios de fondos europeos

El segundo gran bloque del balance ha sido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, ha destinado cerca de 2.000 millones de euros a Extremadura. Las ayudas han alcanzado a 38.500 beneficiarios, entre empresas, autónomos, entidades locales, organizaciones sociales y ciudadanos.

Quintana ha defendido que estos recursos han permitido impulsar la actividad económica, la innovación y el empleo, además de situar a la comunidad en algunos de los proyectos estratégicos del país.

Entre ellos ha mencionado el proyecto de semiconductores previsto en Trujillo, para el que se contempla una inversión de 2.350 millones de euros, con una aportación de 752 millones de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica. También ha citado los 300 millones de ayuda previstos para la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata dentro del Perte del vehículo eléctrico.

El Perte de energías renovables ha movilizado, por su parte, 182,3 millones de euros en Extremadura. De esa cantidad, 52,9 millones se han dirigido al Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético de Cáceres.

La pensión media alcanza los 1.343 euros

En el apartado social, el Ejecutivo ha destacado que la pensión media de jubilación ha aumentado en más de 450 euros mensuales desde 2018, hasta situarse en 1.343 euros. También ha señalado que las subidas del salario mínimo interprofesional han beneficiado a más de 70.000 personas en la comunidad.

El balance ha reflejado además un aumento de más de 35.000 afiliados a la Seguridad Social y una reducción de la tasa de paro superior a diez puntos durante estos ocho años. Quintana ha vinculado igualmente la reforma laboral con el incremento del empleo estable y el mayor peso de los contratos indefinidos.

En cuanto al denominado escudo social, la Delegación del Gobierno ha indicado que cerca de 100.000 personas se han beneficiado del ingreso mínimo vital y más de 90.000 han accedido al bono social eléctrico en Extremadura.

Más fondos para dependencia y educación

La financiación estatal del sistema de dependencia alcanzará los 111,8 millones de euros en 2026 y ascenderá a 149,9 millones en 2027. Según las previsiones expuestas por el delegado, este incremento permitirá incorporar 8.100 nuevos beneficiarios y reducir un 58,6% la lista de espera.

Pensionistas juegan al dominó en un parque. / EL PERIÓDICO

En educación, el Gobierno ha asegurado que la inversión destinada a Formación Profesional se ha más que duplicado. Los 270 millones de euros movilizados han permitido crear 8.774 nuevas plazas durante los últimos años, mientras que alrededor de 26.000 estudiantes extremeños reciben becas.

El Ejecutivo ha situado asimismo en más de 280 millones de euros la cantidad destinada a actuaciones de construcción y rehabilitación de viviendas, con el objetivo de mejorar el acceso al parque residencial.

Récord de financiación autonómica

Quintana ha cerrado el balance con los recursos destinados a financiar los servicios públicos de la comunidad. Extremadura recibirá en 2026 un 56% más que en 2018, con unas entregas a cuenta de 4.819 millones de euros, la cifra más alta registrada hasta ahora.

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El delegado ha sostenido que los datos económicos y sociales muestran un avance en la convergencia territorial y ha reivindicado el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Extremadura. Un balance que el Gobierno ha presentado como prueba de una transformación de la comunidad basada en la inversión, el empleo y el refuerzo del Estado del bienestar.

Fuente: El Periódico de Extremadura