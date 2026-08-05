Detienen al conductor que huyó tras el accidente mortal del panadero de Eljas y casi cuadruplicaba la tasa de alcohol

El Juzgado de Guardia de Coria ha decretado el ingreso inmediato en prisión provisional y sin fianza del conductor detenido por su presunta implicación en el accidente de tráfico en el que falleció el pasado sábado un motorista de 51 años en la carretera EX-205, dentro del término municipal de Villamiel.

La Guardia Civil ha informado este martes de que el arrestado, un hombre de 38 años, abandonó supuestamente el lugar del accidente sin auxiliar a la víctima y arrojó posteriormente una tasa de alcohol que casi cuadruplicaba el máximo legal permitido. Se le atribuyen inicialmente los delitos de homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y conducción bajo los efectos del alcohol.

La víctima era Roberto, vecino de Eljas, donde regentaba la panadería de la localidad. Estaba casado, tenía dos hijos y contaba también con un punto de venta en Valverde del Fresno. Su fallecimiento ha provocado una profunda conmoción en esta zona de Sierra de Gata.

Un segundo vehículo

El siniestro se produjo a las 12.33 horas del pasado 1 de agosto, en el kilómetro 32 de la Ex-205. Al llegar al lugar, los agentes encontraron la motocicleta y a su conductor, que había fallecido como consecuencia de los politraumatismos sufridos.

La inspección ocular realizada en la carretera permitió confirmar, según la Guardia Civil, la implicación de un segundo vehículo que ya no se encontraba en el lugar. El Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Cáceres abrió entonces las diligencias para localizar tanto el turismo como a su conductor.

Recibieron la llamada

Durante la investigación, el puesto de la Guardia Civil de San Martín de Trevejo recibió una llamada que apuntaba a que un vecino de una localidad próxima podía estar relacionado con el accidente.

Los agentes localizaron al sospechoso en las proximidades de su domicilio y junto al turismo presuntamente implicado. El coche presentaba daños y vestigios que, de acuerdo con la nota oficial, resultaban compatibles con el impacto ocurrido en la EX-205.

“El propio conductor acabó reconociendo ante los agentes haber colisionado contra una motocicleta y haber huido del lugar”, ha señalado la Guardia Civil en su comunicado.

Positivo en alcoholemia

El conductor fue sometido a las pruebas reglamentarias de alcohol y drogas. La prueba de alcoholemia en aire espirado dio resultado positivo, con una tasa que casi cuadruplicaba la máxima legal permitida, aunque la Guardia Civil no ha detallado la cifra exacta registrada.

Tras su detención y la elaboración de las diligencias policiales, el hombre fue puesto a disposición judicial. El Juzgado de Guardia de Coria decretó el pasado 2 de agosto su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, según la información facilitada por el instituto armado.

La Guardia Civil ha recordado que el homicidio por imprudencia grave puede ser castigado con penas de uno a cuatro años de prisión y con la privación del derecho a conducir durante un periodo de uno a seis años. La omisión del deber de socorro contempla penas que pueden alcanzar los cuatro años, dependiendo de las circunstancias, mientras que conducir bajo los efectos del alcohol puede conllevar entre tres y seis meses de prisión y la retirada del permiso.

Consternación en Eljas

El fallecido era una persona muy conocida en Eljas por su actividad como panadero y por su arraigo en el municipio. El alcalde, Antonio Bellanco, ha explicado que Roberto vivía durante todo el año en la localidad y era un gran apasionado del motociclismo.

"El pueblo está totalmente consternado", ha afirmado el regidor, quien ha destacado los numerosos mensajes de apoyo y condolencias que ha recibido la familia desde que se conoció la muerte.

Pesar en Eljas

El Ayuntamiento de Eljas también ha expresado públicamente su pesar: "Damos nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro vecino Roberto. Una buena persona. Descanse en paz".

Las fiestas de la localidad habían comenzado este domingo y se prolongarán hasta el próximo 9 de agosto. Tras consultar con la familia, el consistorio ha decidido no decretar días de luto oficial y mantener la programación prevista.

Fuente: El Periódico de Extremadura