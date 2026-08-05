La Unión pide limpiar las cunetas para evitar la propagación de incendios en Extremadura

La Unión Extremadura reclamó ayer al Gobierno central, a la Junta de Extremadura y a las diputaciones provinciales que mantengan limpias las cunetas y los márgenes de las carreteras de su competencia para evitar que el fuego se propague hacia las fincas colindantes.

La petición se produce después del incendio registrado este fin de semana en Casas de Millán, que se inició tras arder un camión en la autovía A-66, a la altura del Puerto de los Castaños, y propagarse las llamas rápidamente a la vegetación situada junto a la carretera.

El fuego ha calcinado 1.352,22 hectáreas y obligó a desalojar de forma preventiva a unas 800 personas de Casas de Millán y de la pedanía de Grimaldo. El incendio quedó controlado ayer, aunque los medios de extinción continuaban trabajando sobre el terreno para evitar posibles reproducciones.

El secretario técnico de la organización agraria, Luis Cortés, realizó esta petición en Mérida, donde advirtió de que «una parte importante de los incendios se propagan» a través de estos espacios por la acumulación de vegetación seca. Cortés recordó que Extremadura se encuentra desde el pasado 1 de junio y hasta el 15 de octubre en época de peligro alto de incendios, un periodo en el que se aplican diferentes restricciones para reducir el riesgo de fuego.

Restricciones agrícolas

Entre las medidas adoptadas durante estos meses se encuentra la limitación del uso de maquinaria agrícola en determinadas horas del día, una decisión que, según La Unión, afecta especialmente a la siega de los cereales.

La organización sostiene que la prohibición de utilizar cosechadoras durante algunas de las principales horas de trabajo provoca que la campaña se prolongue y que a una parte de los propietarios de estas máquinas no les resulte rentable realizar las labores.

En este sentido, la Unión considera que agricultores y ciudadanos deben cumplir numerosas obligaciones durante la época de peligro alto, pero critica que las administraciones no actúen con la misma diligencia en el mantenimiento de las carreteras.

Riesgo en los márgenes

Cortés ha denunciado que ni el Gobierno central, ni la Junta ni las diputaciones realizan suficientes labores de limpieza y desbroce en las cunetas y márgenes de las vías de su competencia. Según explicó el incendio de un vehículo o las chispas generadas por los neumáticos o los tubos de escape pueden prender la vegetación seca acumulada junto a la calzada. El fuego puede extenderse después a las fincas cercanas y convertirse en un incendio de mayores dimensiones.

La organización agraria asegura que este tipo de situaciones ya se ha producido y considera contradictorio que se prohíban actividades agrícolas realizadas con medios de protección mientras las administraciones «abandonan» sus responsabilidades en las carreteras. Por ello, La Unión pidió a las instituciones que «prediquen con el ejemplo» y que, antes de prohibir o sancionar a los ciudadanos que incumplen las normas, mantengan las cunetas y los márgenes de las carreteras en buen estado.

Fuente: El Periódico de Extremadura