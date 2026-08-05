La vendimia extremeña prevé una cosecha de calidad "excelente", pero con la amenaza de los bajos precios

La vendimia ha comenzado en Extremadura con buenas previsiones de producción y calidad, pero también con una elevada incertidumbre sobre la rentabilidad de las explotaciones. Es lo que denuncia UPA-UCE Extremadura, que reclama que los productores conozcan de antemano el precio de la uva y dispongan de contratos que cubran, como mínimo, los costes de producción, ante el encarecimiento de los fertilizantes, el gasóleo y otros insumos agrícolas.

Más de 2,6 millones de hectolitros previstos

La organización agraria estima que la cosecha de esta campaña superará los 2,6 millones de hectolitros, una cifra superior a la registrada en el ejercicio anterior. Las altas temperaturas han acelerado la maduración de la uva y han adelantado el inicio de la vendimia casi dos semanas respecto a las fechas habituales en las principales zonas productoras de la región.

El secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, Fernando Miranda, ha destacado las buenas condiciones del fruto, aunque ha advertido de que esta circunstancia no garantiza la rentabilidad del cultivo. "Se prevé una calidad excelente, pero al viticultor no le sirve de nada tener una buena cosecha si el precio que recibe por su uva está por debajo de los costes de producción", ha afirmado Miranda.

Extremadura dispone de 76.536 hectáreas de viñedo destinadas a la producción de vino, según los datos de superficie correspondientes a 2025. El viñedo constituye uno de los cultivos estratégicos para la economía agraria extremeña y tiene un peso especialmente relevante en comarcas como Tierra de Barros, donde genera empleo y actividad económica vinculada a bodegas, cooperativas y empresas auxiliares.

Contratos para garantizar precios rentables

UPA-UCE insiste en que el viticultor debe conocer cuánto va a cobrar antes de entregar su producción y contar con garantías suficientes frente a posibles incumplimientos. La organización reclama contratos por escrito que fijen precios superiores a los costes reales y eviten que el productor vuelva a convertirse en el eslabón más débil de la cadena alimentaria.

La entidad agraria también solicita a la Junta de Extremadura que elabore un estudio actualizado sobre los costes de producción del viñedo y que publique sus resultados en el Observatorio de Precios y Mercados. UPA-UCE considera imprescindible disponer de una referencia pública y objetiva que tenga en cuenta el fuerte incremento de los fertilizantes, el combustible, la energía y el resto de los gastos asociados al cultivo.

Junto a esta medida, la organización mantiene su petición de una ayuda autonómica que compense el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes. También defiende la continuidad y mejora de las líneas de reestructuración y reconversión del viñedo, además de la creación de una ayuda específica para las explotaciones de secano, por su mayor vulnerabilidad ante la falta de lluvias y el aumento de los costes.

Un arranque selectivo para explotaciones sin relevo

UPA-UCE plantea que Extremadura estudie un programa de arranque "quirúrgico, selectivo y voluntario" para las explotaciones que han dejado de ser viables. La medida estaría dirigida principalmente a agricultores de edad avanzada, sin relevo generacional y con dificultades para mantener una actividad que ha perdido rentabilidad durante los últimos años.

"Necesitamos dar una salida digna a aquellos agricultores, especialmente agricultores mayores y sin relevo generacional, que ya no pueden continuar con una explotación que ha dejado de ser rentable. Y, al mismo tiempo, tenemos que proteger al viticultor profesional que sí quiere continuar", ha defendido Fernando Miranda.

La organización pide a la Junta que abra este debate con los representantes del sector y traslade al Ministerio de Agricultura la necesidad de aprobar un programa específico. UPA-UCE reclama que el eventual plan de arranque selectivo y social disponga de financiación suficiente y sea compatible con medidas que garanticen el futuro de los profesionales que permanezcan en la actividad.

Mano de obra e inspecciones durante la campaña

Además de los precios, los productores señalan la escasez de trabajadores y las inspecciones en las explotaciones como otros de los factores que condicionan la campaña. Los viticultores reclaman que los controles se desarrollen con criterios proporcionados, coordinación entre las administraciones y sin generar una sensación de presión permanente sobre quienes trabajan en el campo.

"Los agricultores no queremos llegar a sentirnos perseguidos por las inspecciones que puedan llevarse a cabo durante esta campaña", ha señalado el productor de uva y técnico de UPA-UCE Extremadura, Luis Pinilla.

Pinilla ha reclamado a la Junta de Extremadura y al Ministerio que refuercen las ayudas de reestructuración y reconversión para evitar que queden fuera explotaciones que cumplen los requisitos. El productor también solicita recuperar una ayuda destinada al viñedo de secano similar a la concedida en 2024, una medida que, según sostiene, tuvo efectos positivos para el sector extremeño.

Promoción ante la caída del consumo de vino

UPA-UCE considera que las administraciones deben aumentar su implicación en la promoción de los productos vitivinícolas ante el descenso del consumo de vino. La organización propone desarrollar campañas que destaquen los valores económicos, sociales, culturales y alimentarios de la uva producida en Extremadura, además de buscar nuevas vías de comercialización.

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"Sería interesante destinar fondos a promocionar la comercialización y promover otro tipo de bebidas para darle salida a la uva que producimos en Extremadura", ha concluido Luis Pinilla.

Fuente: El Periódico de Extremadura