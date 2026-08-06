Los centros concertados extremeños optan a un millón de euros para contratar docentes de refuerzo en lectura y matemáticas

La Junta de Extremadura ha convocado 928.125 euros en ayudas para que los centros educativos concertados contraten docentes de refuerzo durante el curso 2026/2027. El profesorado se incorporará a los programas Educamatex y Educalectura, destinados a mejorar las competencias matemática y lectora del alumnado.

La convocatoria, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura, se ha abierto en régimen de concurrencia competitiva. Podrán solicitar las subvenciones los centros concertados extremeños que dispongan de unidades en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Ciclos Formativos de Grado Básico.

Del presupuesto total, 682.065 euros se destinarán a Educamatex, mientras que los 246.060 euros restantes financiarán Educalectura.

Contratos con el 48% de la jornada

El dinero se destinará exclusivamente a financiar la contratación de personal docente a tiempo parcial. La dedicación de cada profesional será equivalente al 48% de la jornada completa establecida para este colectivo. Las ayudas podrán cubrir los salarios del profesorado contratado, las cuotas empresariales a la Seguridad Social, el prorrateo de las pagas extraordinarias y las indemnizaciones correspondientes a la finalización de los contratos.

Santi García

No podrán emplearse, en cambio, para pagar material tecnológico o de oficina, formación, viajes, dietas, desplazamientos, colaboraciones externas con trabajadores autónomos ni otros costes indirectos.

El personal seleccionado deberá contar con la titulación y la formación necesarias para trabajar las áreas de Lengua y Matemáticas en las etapas correspondientes. En Primaria también podrán desarrollar los programas docentes con determinadas especialidades relacionadas con Pedagogía Terapéutica, Educación Especial o Audición y Lenguaje.

Prioridad según los resultados del alumnado

La concesión de las subvenciones tendrá en cuenta los resultados obtenidos por el alumnado de cada centro en la última evaluación de diagnóstico, tanto en competencia lingüística como matemática. La valoración se realizará a partir del porcentaje de estudiantes situado en los distintos niveles de adquisición, desde el nivel bajo hasta el alto. De esta manera, la selección tendrá en cuenta las necesidades de refuerzo detectadas en cada centro educativo.

Como norma general, un centro solo podrá resultar beneficiario de uno de los dos programas y para una única etapa educativa. La concesión de un segundo programa únicamente será posible cuando todos los solicitantes hayan recibido al menos uno y todavía exista crédito disponible.

Cuando un centro reúna los requisitos para participar tanto en Educamatex como en Educalectura, se le asignará el programa más adecuado después de comparar los niveles competenciales de su alumnado en Matemáticas y Lectura. En caso de empate, se dará prioridad al centro con mayor proporción de estudiantes por unidad.

Respaldo del claustro

Los centros interesados deberán acreditar que la participación en el programa ha sido aprobada por, al menos, el 60% de los miembros del claustro de profesores. Las solicitudes tendrán que presentarse de forma electrónica y se dirigirán a la Secretaría General de Educación. El plazo será de diez días hábiles desde este jueves, 6 de agosto, al comenzar el cómputo el día siguiente a la publicación de la resolución y su extracto en el DOE.

La resolución deberá publicarse en un plazo máximo de tres meses e incluirá los centros seleccionados, la puntuación obtenida y la cuantía concedida. También se elaborará una lista de reserva con aquellas solicitudes que cumplan los requisitos, pero no puedan ser atendidas por falta de crédito.

Abono en tres fases

Las subvenciones se pagarán en tres etapas. Tras la resolución se podrá anticipar hasta el 35% de la cantidad concedida. Un segundo pago, equivalente al 50%, se efectuará durante el primer semestre de 2027 una vez justificado el primero, mientras que el importe restante se abonará después de acreditarse la totalidad del gasto.

Los centros tendrán que justificar los contratos, las nóminas, las cotizaciones sociales y la dedicación del profesorado a los programas. La convocatoria permitirá así incorporar docentes específicos para reforzar la lectura y las matemáticas durante el próximo curso en la enseñanza concertada extremeña.