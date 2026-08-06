Extremadura abre la admisión para estudiar FP a distancia: fechas y titulaciones

La Junta de Extremadura abrirá del 1 al 11 de septiembre el plazo para solicitar plaza en los ciclos formativos de Grado Medio y Superior que se impartirán en modalidad virtual durante el curso 2026/27. La oferta incluye , nueve de ellas de Grado Medio y 17 de Grado Superior.

La Consejería de Educación y Formación Profesional publicó la resolución que regula el proceso de admisión y matrícula, los requisitos de acceso, el calendario y el número de puestos autorizados en cada módulo.

En Grado Medio podrán cursarse Gestión Administrativa, Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Instalaciones de Telecomunicaciones, Cocina y Gastronomía, Sistemas Microinformáticos y Redes, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Farmacia y Parafarmacia, Emergencias Sanitarias y Atención a Personas en Situación de Dependencia.

La oferta de Grado Superior comprende Administración y Finanzas, Comercio Internacional, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Transporte y Logística, Marketing y Publicidad, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, Dirección de Cocina y Producción de Audiovisuales y Espectáculos.

También se impartirán Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos; Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria; Administración de Sistemas Informáticos en Red; Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; Desarrollo de Aplicaciones Web; Prevención de Riesgos Profesionales; Educación Infantil, e Integración Social.

Requisitos

Para acceder a estas enseñanzas será necesario tener 18 años o cumplirlos durante 2026, además de reunir los requisitos académicos establecidos para cada ciclo. De manera excepcional, también podrán matricularse mayores de 16 años con un contrato laboral incompatible con la enseñanza presencial, deportistas de alto nivel o rendimiento y estudiantes que acrediten circunstancias que les impidan acudir al centro.

La modalidad virtual permite cursar la formación por módulos y compatibilizarla con el trabajo u otras responsabilidades personales. Las enseñanzas podrán desarrollarse de forma semipresencial, con apoyo de herramientas digitales, o completamente en línea mediante una plataforma de aprendizaje y tutorías telemáticas. El alumnado dispondrá de un máximo de seis cursos consecutivos para completar los estudios.

Las personas de nuevo ingreso deberán presentar una única solicitud a través de la secretaría virtual de Rayuela. En ella podrán elegir un solo ciclo, de Grado Medio o Superior, y ordenar los módulos profesionales según sus preferencias. Una vez adjudicadas las plazas, el periodo de matrícula se desarrollará del 1 al 6 de octubre, también a través de Rayuela.

El alumnado con derecho a permanencia podrá solicitar la admisión y formalizar la matrícula entre el 1 y el 11 de septiembre. En estos casos, el trámite podrá realizarse en el propio centro educativo, en las oficinas de asistencia a la ciudadanía de la Junta, en una oficina de Correos o por vía telemática.

Fuente: El Periódico de Extremadura