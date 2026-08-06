Extremadura activa ayudas sociales por 9,2 millones para llegar a unas 45.000 personas

Extremadura destinará 9,25 millones de euros a unos 120 programas dirigidos a personas y familias en situación de vulnerabilidad durante 2027. La Junta calcula que las actuaciones, financiadas con cargo al 0,7% del IRPF y del impuesto sobre Sociedades, llegarán directa o indirectamente a unas 45.000 personas.

La convocatoria se ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y abre desde este jueves, 6 de agosto, hasta el día 19 el plazo para que las entidades del tercer sector presenten sus proyectos. Las solicitudes deberán tramitarse por vía electrónica y las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

Los fondos podrán financiar programas destinados, entre otros colectivos, a personas mayores, dependientes o con discapacidad, familias con menores, personas sin hogar, jóvenes, mujeres en situación de vulnerabilidad, población gitana y ciudadanos con problemas de salud mental, adicciones o VIH.

También se contemplan actuaciones de inserción laboral, apoyo a la infancia, conciliación familiar, atención a víctimas de violencia contra las mujeres, prevención de la exclusión residencial y cobertura de necesidades básicas de familias con dificultades económicas.

Podrán optar a las subvenciones las entidades del Tercer Sector de Acción Social, Cruz Roja y otras organizaciones sin ánimo de lucro que lleven al menos dos años legalmente constituidas, tengan sede o delegación en Extremadura y desarrollen de manera efectiva su actividad en la comunidad.

Por el contrario, quedan excluidas las universidades, los partidos políticos y sus fundaciones, los sindicatos, las organizaciones empresariales, los colegios profesionales, las cámaras de comercio y las entidades de derecho público vinculadas a las administraciones.

Cuantía por programa

En concreto, cada programa podrá recibir como máximo el 2,5% del crédito disponible, lo que supone inicialmente alrededor de 231.000 euros. El límite para una misma entidad será del 5,5% del presupuesto, unos 509.000 euros, con independencia del número de proyectos que presente.

La dotación global podrá incrementarse hasta un 20% antes de que se resuelva la convocatoria si se incorporan o generan nuevos créditos. De producirse ese aumento máximo, los fondos superarían los 11,1 millones de euros. Los proyectos seleccionados deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027. La Administración tendrá un plazo máximo de cuatro meses para resolver la convocatoria y publicar la relación de programas beneficiarios.

La valoración tendrá en cuenta la calidad y coherencia de las propuestas, el número de personas atendidas, los recursos humanos previstos, la cofinanciación y la aportación de fondos propios. También se puntuará la experiencia reciente: los programas financiados en alguna de las dos últimas convocatorias recibirán 15 puntos, la mayor valoración asignada a un único criterio.

Fuente: El Periódico de Extremadura