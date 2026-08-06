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Publicación en el DOE

Extremadura activa ayudas sociales por 9,2 millones para llegar a unas 45.000 personas

La convocatoria prevé financiar alrededor de 120 programas del tercer sector que se desarrollarán durante 2027

Una madre intenta conciliar el trabajo desde casa con el cuidado de sus hijos.

Una madre intenta conciliar el trabajo desde casa con el cuidado de sus hijos. / El Periódico

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Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

Extremadura destinará 9,25 millones de euros a unos 120 programas dirigidos a personas y familias en situación de vulnerabilidad durante 2027. La Junta calcula que las actuaciones, financiadas con cargo al 0,7% del IRPF y del impuesto sobre Sociedades, llegarán directa o indirectamente a unas 45.000 personas.

La convocatoria se ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y abre desde este jueves, 6 de agosto, hasta el día 19 el plazo para que las entidades del tercer sector presenten sus proyectos. Las solicitudes deberán tramitarse por vía electrónica y las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

Los fondos podrán financiar programas destinados, entre otros colectivos, a personas mayores, dependientes o con discapacidad, familias con menores, personas sin hogar, jóvenes, mujeres en situación de vulnerabilidad, población gitana y ciudadanos con problemas de salud mental, adicciones o VIH.

También se contemplan actuaciones de inserción laboral, apoyo a la infancia, conciliación familiar, atención a víctimas de violencia contra las mujeres, prevención de la exclusión residencial y cobertura de necesidades básicas de familias con dificultades económicas.

Podrán optar a las subvenciones las entidades del Tercer Sector de Acción Social, Cruz Roja y otras organizaciones sin ánimo de lucro que lleven al menos dos años legalmente constituidas, tengan sede o delegación en Extremadura y desarrollen de manera efectiva su actividad en la comunidad.

Por el contrario, quedan excluidas las universidades, los partidos políticos y sus fundaciones, los sindicatos, las organizaciones empresariales, los colegios profesionales, las cámaras de comercio y las entidades de derecho público vinculadas a las administraciones.

Cuantía por programa

En concreto, cada programa podrá recibir como máximo el 2,5% del crédito disponible, lo que supone inicialmente alrededor de 231.000 euros. El límite para una misma entidad será del 5,5% del presupuesto, unos 509.000 euros, con independencia del número de proyectos que presente.

La dotación global podrá incrementarse hasta un 20% antes de que se resuelva la convocatoria si se incorporan o generan nuevos créditos. De producirse ese aumento máximo, los fondos superarían los 11,1 millones de euros. Los proyectos seleccionados deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027. La Administración tendrá un plazo máximo de cuatro meses para resolver la convocatoria y publicar la relación de programas beneficiarios.

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La valoración tendrá en cuenta la calidad y coherencia de las propuestas, el número de personas atendidas, los recursos humanos previstos, la cofinanciación y la aportación de fondos propios. También se puntuará la experiencia reciente: los programas financiados en alguna de las dos últimas convocatorias recibirán 15 puntos, la mayor valoración asignada a un único criterio.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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