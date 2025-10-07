"Vamos aprendiendo de nuestros errores y aciertos"

Samuel, junto con su amigo Manuel se aventuraron a lanzarse al barro en un local de Gévora hace poco más de un año. Comenzaron a finales de ese mismo verano, aún sin dar desayunos, siendo un bar de copas. Antes de finales de 2024 decidieron incluir las tostadas en su carta después de haber hecho lo propio con hamburguesas y otras opciones para picotear. El local recibe su nombre en tributo al famoso puente de Cantillana de Gévora.

La Delicia de Cantillana está considerada por quiénes la prueban como «una explosión de sabor y textura». Con guacamole untado sobre un pan crujiente y artesanal dejan sitio para unas lonchas de queso manchego que convive con un toque de trufa y finas lonchas de lacón. La combinación final para una explosión de sabor está conformada por un esponjoso huevo revuelto con cebollino fresco y pimentón de la Vera. Su carta está considerada como «la más elaborada de la zona», proponiendo otras alternativas más allá de las tostadas clásicas.

Tostada "Delicia de Cantillana". Precio 5€ con café incluido. / Santiago García Villegas

¿Cómo valora este primer año de experiencia hostelera?

Nosotros, que no teníamos experiencia en hostelería ni como empresarios, podemos decir que está siendo duro. Pero creo que poco a poco vamos haciendo las cosas bien. Cada vez mejor y aprendiendo cada vez más de nuestros errores y aciertos. Pese a todo, creo que nuestro primer año ha sido positivo y vamos a ir mejor.

¿Les compensa tener desayunos?

Al principio no lo eran. Y ha costado sacarlos adelante. Ahora nos hemos sabido diferenciar en Gévora y en las localidades de alrededor por tener las tostadas elaboradas, cosa que no tienen en otros pueblos. Quisimos darle una vuelta de tuerca con las tostadas especiales. Con trabajo y tesón ha sido casi a mediados de este año cuando han empezado a darnos rentabilidad.

¿El desayuno les trae gente de Badajoz y de otros tantos lugares?

Viene gente de Badajoz y de otros sitios. Especialmente los sábados. Vienen también de Valdebótoa, Sagrajas o Novelda, que llegan hasta aquí para desayunar.

¿Esto les puede de forma indirecta traer más gente que consuma en Gévora otras cosas más allá del desayuno?

Aquí atractivo turístico hay poco o ninguno. Más allá del Puente de Cantillana que da nombre al bar, por eso quisimos ponerle ese nombre. No hay mucho que ver, pero la gente que viene visita Gévora y a lo mejor se da una vuelta y consume en algún otro negocio.

¿Si Sagrajas tiene la Navidad, Gévora tiene el Cantillana?

(Ríe). No sólo es para los desayunos, es un punto de encuentro. Ahora mismo está muy arraigado con el equipo de fútbol de aquí, que últimamente está teniendo muchos éxitos y celebraciones.

¿Se consideran una alternativa de ocio dentro de Gévora?

Estar en un lugar con música y con ambiente hace que se queden aquí. No sólo para desayunar, si no también a todas horas. La alternativa que hemos dado en Gévora ha tenido aceptación.

¿El mismo público sirve para una franja horaria distinta o cada hora tiene su propia gente?

Hay gente que viene a desayunar, a comer, a tomar café y algo por la noche. Pero fuera del verano es diferente el público que viene por la mañana al que viene por la tarde y la noche.

¿Cuál es el ingrediente que más se repone para los desayunos?

Lo que más nos cuesta encontrar en Badajoz es el cebollino de la tostada ‘Delicia de Cantillana’. Cada semana nos volvemos locos cuando se nos acaba buscando. Sólo lo podemos encontrar en grandes superficies y suele ser complicado.

¿El concurso está bien en verano o considera que debería ser en otra fecha?

El concurso atrae a público diferente. A gente de fuera que no vendría de otra manera. No nos viene mal la fecha. Si empezara algo antes, no vendría mal, pero creo que no es mala fecha.

¿El Cantillana puede optar a algún premio del concurso ahora o en el futuro?

Estamos teniendo valoraciones positivas y está gustando bastante. Vamos por el buen camino, pero nuestro objetivo no es ganar. Queremos tener visibilidad y que la gente venga a probar nuestras tostadas. Y de ahí, que después quieran probar hamburguesas o quedarse a las tardes-noches que echamos aquí con el fútbol.