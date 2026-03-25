María Laborda, joven prodigio de la escalada de velocidad: "Escalando soy la niña que jugaba en el patio del colegio"

Con solo 21 años, María Laborda (Zaragoza, 2004)es una de las especialistas españolas más destacadas en escalada de velocidad. Compite en el circuito internacional desde 2021, mismo año en el que se proclamó campeona de España de esta disciplina, logró en Gaflenz una plata en la Copa de Europa absoluta - la primera medalla femenina española en una prueba absoluta continental de velocidad, según FEDME- y cerró la temporada como tercera de la general de la Copa de Europa.

Su progresión continuó en 2022 y 2023. En 2022 fue bronce juvenil europeo en Augsburg, subcampeona en la Copa de Europa de Žilina y firmó un 5.º puesto en el Mundial juvenil de Dallas, uno de sus mejores resultados internacionales. En 2023 añadió otra plata juvenil en la Copa de Europa de Tarnów. Ya en 2025, ganó la prueba de velocidad de la Copa de España de Mijas y mantuvo presencia en el calendario internacional, siempre centrada casi exclusivamente en la velocidad.

Este año participará en la World Climbing Series Comunidad de Madrid, que se celebrará del 28 al 31 de mayo en Alcobendas, y que en esta edición incluye por primera vez las disciplinas de velocidad y boulder. Lo hará junto con otros 300 atletas de las categorías absoluta masculina y femenina se darán cita en este gran encuentro de escalada que reunirá a algunos de los mejores escaladores del panorama internacional, en una segunda edición que llega con fuerza tras el éxito de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid que acogió el municipio madrileño en 2025.

Maria Laborda / Redacción

Pregunta. Tu disciplina es la velocidad. ¿En qué se diferencia de la dificultad o el boulder? ¿Qué exige a nivel físico y mental?

Respuesta. Como su propio nombre indica, la velocidad consiste en subir una pared en el menor tiempo posible; gana el más rápido. Considero que es una disciplina donde, al final, te lo juegas todo en pocos segundos y hay mucho margen de error. A nivel físico, los de velocidad somos los más potentes de la escalada, ya que exige mucha potencia y velocidad.

P. Cuando empezaste, eras la primera atleta de escalada de velocidad en España. ¿Sientes que has abierto el camino?

R. Es un mérito que siempre me atribuyó porque, al final, yo fui la primera que se echó para adelante, fui la primera en España. De hecho, el primer año con la selección eran todos chicos menos yo. Me enorgullece mucho decirlo porque estuve ahí y encima dando papeles y haciendo resultados.

P. Este año se incluye por primera vez en la Copa del Mundo de Madrid. ¿Cómo afrontas el reto?

R. Yo soy una atleta que se crece mucho cuando está mi familia, mis amigos, mis cercanos, por lo que me alegra que se vaya a celebrar una Copa del Mundo en casa. Vamos a dar un show, yo por lo menos, tengo muchas ganas.

P. Tras ganar la Copa de España de velocidad el año pasado, ¿qué otros objetivos tienes por delante de cara a los próximos años?

R. Acabamos de empezar la temporada, el otro día tuvimos un selectivo nacional, la semana que viene tenemos otro y ya empezando poco a poco. De hecho la Copa del Mundo es la primera competición para los velocistas, así que poco a poco durante todo el año esperamos bajar de marca, que seguro que lo haremos, y poder clasificar para todas las Copas del Mundo.

P. ¿Qué aprendizaje te han dejado los momentos más difíciles, y qué consejo le darías a otras niñas y niños que quieran seguir tus pasos?

Noticias relacionadas

R. El camino de los deportistas nunca es fácil, no es todo de rosas y al final siempre va a haber algo que te vaya a hacer pensar cosas, que te eche para atrás. Todos hemos pasado por eso, pero al final yo escalando soy la niña que jugaba en el patio del colegio, me lo paso increíble escalando. Al final es lo que me llena, seguir haciéndolo y seguir luchando por lo que quiero y lo que esa María de pequeña quería soñar.