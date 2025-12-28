Jorge Galán: «Nuestra cocina une tradición y vanguardia para mostrar el verdadero sabor de Extremadura»

En Las Corchuelas, restaurante del hotel Hospes Palacio de Arenales & Spa, Jorge —su jefe de cocina desde hace casi dos décadas— ha construido una propuesta culinaria que nace del producto propio, la identidad extremeña y una mirada contemporánea. Una cocina que respeta la tradición mientras la reinterpreta.

¿Cómo describiría la evolución de Las Corchuelas desde sus inicios hasta hoy?

El crecimiento ha sido constante. Cuando llegué al hotel encontré un espacio donde poder desarrollar mi cocina con estabilidad y libertad. Con el tiempo hemos ido puliendo el estilo, reforzando la identidad extremeña y apostando por una cocina que combina tradición y vanguardia. La evolución ha sido siempre a mejor.

¿Qué influencias marcan su estilo culinario?

Mi base está en mi madre, con quien aprendí la importancia del sabor, del producto y del respeto por las recetas familiares. Después trabajé varios años en Baleares, donde descubrí otros ritmos de cocina, otra manera de entender la hospitalidad. Todo eso se ha mezclado en una propuesta contemporánea que mantiene intacta la esencia de los sabores reconocibles.

Cuando habla del sabor como eje central de la cocina, ¿a qué se refiere exactamente?

A que un plato puede ser muy vistoso, pero si no emociona por su sabor, no sirve. Nosotros buscamos esa conexión con lo auténtico. Trabajamos con productos de nuestra propia huerta, frutas y verduras cultivadas y cosechadas en el hotel. También tenemos nuestras fincas con corderos propios y trabajamos caza local. La trazabilidad es total: sabemos qué damos de comer y de dónde viene.

Confir de Ibérico hecho en casa con patatas a la brasa y trigueros confitados. / Carlos Gil

Los restaurantes de hotel han cambiado mucho. Antes se pensaba que era un espacio donde no se podía comer bien. ¿Lo han vivido así desde dentro?

Completamente. Ha cambiado. En nuestro caso, siempre hemos querido que Las Corchuelas funcione como un restaurante con identidad propia. No somos un comedor de hotel; somos un espacio gastronómico que también visita gente de Cáceres o viajeros que hacen parada entre el norte y el sur. Esa reputación ha sido clave.

¿Cómo han trabajado esa presencia más allá del alojamiento?

Hoy en día, si no estás online, no existes. Trabajamos muchísimo nuestra visibilidad digital, las reseñas y la presencia en guías. Formar parte de la Guía Repsol y aspirar a entrar en Michelin nos ayuda a transmitir la calidad y el compromiso que ofrecemos. Esto complementa otros servicios del hotel, como los paquetes de spa y gastronomía, que atraen a un público muy variado.

¿Qué diferencia a Las Corchuelas dentro del contexto de los restaurantes hoteleros?

La identidad. No queremos que el cliente tenga la sensación de estar en un buffet o en un menú básico. Tanto si viene por libre como si tiene media pensión, accede prácticamente a nuestra carta completa, con la misma dedicación y el mismo nivel de cocina. Nuestro objetivo es que sienta que está en un restaurante al uso, dentro de un entorno excepcional.

¿Qué metas se marca a medio y largo plazo?

Seguir creciendo, seguir formándonos y continuar evolucionando la propuesta. Nos gustaría consolidar nuestro camino en guías como Repsol o Michelin, aunque sabemos que es un proceso complejo. A nivel hotelero, queremos fortalecer los servicios que combinan gastronomía y experiencia: bodas, eventos y paquetes especiales. Nuestro objetivo es no dejar de mejorar.

Después de casi veinte años, ¿qué es lo que más valora de esta trayectoria?

La fidelidad del cliente y la posibilidad de haber desarrollado una cocina con personalidad propia, respetando el producto extremeño y entendiendo la gastronomía como una forma de identidad. Ese ha sido siempre nuestro motor.