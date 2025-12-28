Luis Fuster: «Cada plato mantiene el alma valenciana»

En Badajoz hay un lugar donde el arroz no “se apaña”: se hace como diría un valenciano, fet i fet. En Arrocería El Blau defienden la paella de verdad, la de técnica, paciencia y socarrat del bueno, pero sin perder el desparpajo ni el cariño del producto extremeño. Ese sitio donde se va a comer bien, a disfrutar sin líos y a comprobar que cuando las cosas se hacen a la valenciana, el resultado siempre invita a volver.

¿Qué os llevó a especializaros en arroces y qué queréis que represente Arrocería El Blau en Badajoz?

Nuestra decisión de especializarnos en arroces nace de nuestras raíces y de una convicción profundamente arraigada: en Valencia, de donde procedemos, el arroz es mucho más que un ingrediente; es cultura, tradición y un símbolo de identidad gastronómica. Llevábamos mucho tiempo trabajando en este proyecto y teníamos el firme propósito de traer a Badajoz una propuesta culinaria que reflejara la autenticidad de nuestra tierra. Nuestra aspiración es que El Blau se convierta en un referente gastronómico en Badajoz, un lugar donde los comensales puedan descubrir —o reencontrarse con— la esencia de Valencia a través de cada plato.

Cada arroz tiene su técnica y su “personalidad”. ¿Qué identifican como la clave para conseguir un arroz perfecto?

Consideramos que la clave para conseguir un arroz verdaderamente perfecto reside en el respeto absoluto por la técnica y en la comprensión de la “personalidad” de cada variedad. A ello se suma la importancia del sofrito. Elaborarlo con el tiempo, la precisión y el equilibrio adecuados es esencial para que el arroz pueda expresar todo su potencial. Finalmente, un elemento que para nosotros es indispensable es el socarrat.

¿Qué variedad de arroz utilizáis para vuestros platos estrella y por qué la elegís frente a otras?

Una variedad de arroz que adquirimos directamente en Valencia, concretamente en la zona de la Albufera. La elección no es casual: buscamos un grano que garantice una excelente absorción del caldo, una textura firme y la estabilidad necesaria durante la cocción para respetar la técnica tradicional valenciana.

¿Qué arroz o plato destacarían como el más representativo de la casa?

Si tuviéramos que señalar los platos más representativos de nuestra propuesta gastronómica comenzaríamos por nuestros entrantes. Entre ellos destaca la cuña de queso brie rebozada, acompañada de una mermelada de tomate elaborada para realzar su cremosidad y aportar un equilibrio dulce que armoniza a la perfección. Nuestra paella estrella es la Paella San Vicente. Una auténtica explosión de sabores que elaboramos de manera diferente al resto: incorporamos zumo natural de naranja, lo que aporta una personalidad única y un matiz fresco que la distingue dentro de nuestra carta. Y para culminar la experiencia, nuestro postre más emblemático es la tarta de horchata.

Paella San Vicente. / Santi García

¿Cómo influye el producto local extremeño en una cocina tan mediterránea como la vuestra?

Hemos encontrado en los productos extremeños una oportunidad para crear propuestas que respeten nuestra identidad sin dejar de rendir homenaje a la tierra que ahora nos acoge. Esta integración se ve reflejada en dos de nuestras elaboraciones más singulares: la paella de pluma y lagarto ibérico, y la paella de carrillera ibérica con pimientos del padrón.

¿Qué buscan la mayoría de los clientes cuando vienen específicamente a comer arroz?

Cuando los clientes acuden a comer arroz, generalmente buscan autenticidad, coherencia técnica y una experiencia gastronómica que les transporte a los sabores más genuinos de la cocina valenciana. Además, muchos comensales buscan vivir un momento especial en torno a la paella, entendida no sólo como un plato, sino como una experiencia compartida. Por ello, nuestro objetivo es ofrecer no solo un arroz bien ejecutado, sino una vivencia gastronómica que refleje el cariño, la técnica y el respeto por nuestras raíces culinarias.

¿Qué diferencia a Arrocería El Blau de otras arrocerías?

Arrocería El Blau se diferencia de otras arrocerías por su compromiso absoluto con la autenticidad, la técnica y el respeto por la tradición valenciana, elementos que definen nuestra identidad culinaria. Sin embargo, más allá de la cocina, existe un aspecto que consideramos igualmente esencial: la atención al cliente. En El Blau damos una importancia fundamental a la atención y al trato cercano. Queremos que cada persona que nos visite se sienta cómoda, bien atendida y como en casa.