María Barroso: «Nuestra cocina es la de siempre: platos de cuchara y cocina tradicional»

En Quotidiano la cocina se entiende como algo cotidiano, en el mejor sentido de la palabra. Un lugar pensado para comer bien cada día, sin artificios, donde el menú del día sigue siendo el gran protagonista. Platos de cuchara, producto fresco, recetas reconocibles y un ambiente cercano definen una propuesta que huye de lo “cool” para centrarse en lo importante: que quien entra se sienta a gusto y quiera volver.

¿Cómo nació Quotidiano y cuál es la historia del proyecto?

Quotidiano ya existía antes de que nosotros llegáramos, aunque el proyecto estaba atravesando un momento complicado. Surgió la opción de coger el traspaso y decidimos lanzarnos. Llevábamos mucho tiempo con la idea de ponernos al frente de un restaurante o un bar, pero hasta ese momento no había sido posible a nivel económico. En este caso, los números encajaron y nos animamos a dar el paso y continuar el proyecto en una nueva etapa.

¿Qué representa para ustedes la idea de comer bien cada día en Badajoz?

Comer bien cada día depende mucho de cada bolsillo, pero a todo el mundo le gusta comer bien, comer barato y estar a gusto. Para nosotros, en el caso del menú del día, nos gusta que la gente tome un menú de cuchara, que luego pueda elegir entre una carne o un pescado. Nuestra cocina se basa en la cocina tradicional de esta zona, tanto de Badajoz como de la raya portuguesa. Tiramos mucho del bacalao y de platos portugueses típicos.

Su menú del día tiene mucho tirón. ¿Por qué cree que resulta tan atractivo?

El menú funciona porque nos enfocamos mucho en los platos de siempre, en los platos de cuchara. Son menús contundentes: nos gusta meter legumbres, arroz y que sea una cocina típicamente mediterránea Siempre hay una carne o un pescado para elegir. El pescado lo cuidamos bastante: intentamos que sea pescado fresco, nos preocupamos de ir a comprar y de ver precios. Todo eso al final se traduce en un menú del día atractivo.

¿Qué criterios seguís a la hora de diseñar los menús del día? ¿Tenéis en cuenta la temporada?

Sí, tenemos en cuenta la temporada. En invierno tiramos mucho de sopas, guisos, patatas guisadas con choco o con carne, garbanzos, alubias y lentejas. El salmorejo empezó siendo un plato más de primavera-verano, igual que el gazpacho o los picadillos, pero ha gustado tanto que se ha quedado fijo todo el año. Intentamos que siempre haya ensalada, salmorejo y platos de cuchara. También damos protagonismo a la verdura, con revueltos de setas, calabacín u otras verduras. En los segundos siempre hay carne y pescado. Procuramos que el pescado sea fresco y asequible: merluza, bacalao, gallo, boquerones, dorada, caballa o salmón.

Cachopo de Quotidiano con patatas y pimientos. / Santi García

¿Qué queréis que experimente alguien que entra por primera vez en Quotidiano?

Queremos que la gente se sienta a gusto. Que vea un sitio limpio, acogedor, donde en invierno se esté calentito y en verano se esté fresco, y donde los camareros sean cercanos. No queremos ser un restaurante “cool”, ni pretendemos eso. Queremos que la gente se sienta como en casa. En invierno ponemos braseros de picón, hacemos migas, la gente se sienta, charla y las tardes se alargan. Eso es lo que buscamos.

Mantener una cocina constante cada día no es fácil. ¿Qué es lo más complicado?

Es un trabajo duro. Tenemos muy buen equipo y esa es la base de todo. Hay que trabajar duro todos los días y estar muy pendiente de los pedidos y de las exigencias de los clientes. Es más complicado de lo que parece desde fuera.

¿Qué perfil de cliente suele acudir a Quotidiano?

Viene gente de todas las edades: gente joven, gente mayor y gente de mediana edad. La propuesta se adapta sola, porque hay platos que gustan a todo el mundo. Un bacalao dorado le gusta tanto a una persona mayor como a un chico joven, y lo mismo pasa con unos torreznos o con los platos de cuchara.

¿Cómo os gustaría que evolucionara Quotidiano?

Nos gustaría que siguiera en la línea en la que va. Seguir adaptándonos, metiendo platos nuevos en carta e innovando. Nuestra idea es que Quotidiano siga creciendo y que los clientes nunca se cansen de venir a vernos, dando siempre lo mejor de nosotros.