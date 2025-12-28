Pablo León: «Queremos representar una forma abierta y actual de disfrutar la cocina japonesa»

Existe un restaurante japonés en Badajoz donde el arroz convive con el pimentón de La Vera, el jamón ibérico se cocina con técnicas niponas y un uramaki puede recordarte al bacalao dorado de toda la vida. Ese lugar es Tanuki San, un japonés que no copia modelos: los interpreta. Aquí, la tradición nipona dialoga con la identidad extremeña creando una experiencia que suena a Japón, pero sabe — también— a casa.

Tanuki San tiene un concepto muy definido. ¿Qué desean que represente su restaurante dentro de la cocina asiática en Badajoz?

Queremos que Tanuki San represente una forma abierta y actual de disfrutar la cocina japonesa en Badajoz. Una propuesta que respeta la minuciosa tradición nipona, pero que dialoga con nuestro entorno: con sus ingredientes, sus gustos y la identidad gastronómica extremeña. La idea es que quien nos visite encuentre un japonés auténtico, pero con guiños reconocibles integrados de forma natural en cada plato. Eso permite que el cliente conecte con la experiencia y se sumerja más en ella.

La cocina japonesa requiere precisión, técnica y equilibrio. ¿Qué principios de esa filosofía aplican en su carta?

Nuestra filosofía se fundamenta en el chowa, la idea japonesa de equilibrio. Nada está en el plato por casualidad. Buscamos armonía entre texturas, sabores y presentación, siempre trabajando con técnica, disciplina y respeto absoluto por una materia prima de calidad. Esa atención la aplicamos a cada paso: al arroz, al corte, a los caldos o al montaje final del plato.

Combinado del chef. / Santi García

¿Qué plato define mejor su propuesta y por qué consideran que es su sello?

Diría que nuestro sello es el ‘Chef Mix’, porque representa perfectamente nuestra filosofía: técnica y precisión, pero también creatividad y un toque propio. En ese combinado conviven piezas tradicionales del periodo Edomae —como sashimi, nigiri o hosomaki— con elaboraciones más actuales y extendidas en Occidente, como uramaki o joy. Esa mezcla de raíces clásicas y formatos contemporáneos sintetiza quiénes somos y cómo entendemos la cocina japonesa.

¿Qué elementos de la gastronomía extremeña han incorporado o reinterpretado dentro de su cocina asiática?

Trabajamos con castañas, pimentón de La Vera, jamón ibérico, ajonegro, vinos de la zona o AOVE extremeño, entre otros productos que hemos ido introduciendo con el tiempo. También hemos desarrollado piezas inspiradas en recetas muy nuestras, incluso reinterpretaciones en formato japonés, como el bacalao dorado convertido en un uramaki. Estos elementos aportan matices propios de la región sin alterar la esencia japonesa del plato, siempre buscando equilibrio y respeto por ambas culturas.