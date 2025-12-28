Quesos del Casar, premio a la Mejor Empresa Sostenible 2025

Quesos del Casar S.L. ha sido reconocida con el Accésit a la Mejor Pyme Sostenible en la IX edición del Premio Pyme del Año 2025 de Cáceres, un prestigioso galardón otorgado por la Cámara de Comercio de Cáceres y el Banco Santander, en colaboración con la Cámara de España y El Periódico Extremadura. Este reconocimiento pone en valor la trayectoria de una empresa que, durante más de cuatro décadas, ha mantenido un firme compromiso con la sostenibilidad, la producción responsable y la defensa del medio rural.

El acto de entrega tuvo lugar en el Hotel Barceló Cáceres V Centenario, donde se dieron cita representantes institucionales, autoridades autonómicas y provinciales, así como numerosas empresas del tejido empresarial extremeño. En este contexto, el jurado destacó la apuesta de Quesos del Casar por una elaboración artesanal de referencia internacional, visible en productos como sus quesos de cabra y la reconocida Torta del Casar DOP, presentes hoy en cadenas nacionales e internacionales.

Fortaleza e innovación

La edición de este año también premió el talento empresarial de la región: el Premio Pyme del Año recayó en Grupo Alba, mientras que los accésits de Internacionalización, Innovación y Digitalización, y Formación y Empleo fueron otorgados a Higos y Derivados Extremeños (Bombones Valcorchero), Modular System Global y Winning Security, respectivamente. Todas estas compañías, junto a Quesos del Casar, evidencian la fortaleza, la innovación y la capacidad de crecimiento del tejido económico cacereño.

Gran Casar Torta del Casar DOP. / Cedida

Quesos del Casar expresa su agradecimiento por este reconocimiento, que refuerza su compromiso con la calidad, el territorio y la sostenibilidad. La empresa reafirma así su voluntad de seguir trabajando como lo ha hecho durante los últimos cuarenta años: valorando el producto local, cuidando cada proceso artesanal y apoyando un modelo de desarrollo responsable que contribuya al futuro de Extremadura.