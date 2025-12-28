Ternera de Extremadura, de la dehesa a la mesa

La carne de Ternera de Extremadura, amparada por su reconocida IGP, es uno de los alimentos más completos y naturales que pueden formar parte de una dieta equilibrada. Su alto contenido en proteínas -100 gramos aportan casi la mitad de las necesidades diarias de una persona- contribuye al desarrollo corporal e intelectual, gracias también a su riqueza en vitaminas del grupo B y en minerales esenciales como hierro, calcio, fósforo y magnesio.

Criada en régimen extensivo, en plena dehesa extremeña, esta carne procede de razas de gran aptitud cárnica y se beneficia de un sistema de producción tradicional y sostenible. Los estudios más recientes destacan su notable aporte de vitamina E, un antioxidante natural que no solo mejora la conservación del producto, sino que también aporta beneficios para la salud del consumidor.

La trazabilidad es un pilar fundamental de la IGP. Para garantizar la seguridad y la confianza del comprador, es imprescindible que la carne cuente con su certificado oficial, etiqueta o contra etiqueta si se trata de porciones envasadas. Solo así se asegura ese recorrido transparente “de la dehesa a la mesa” que caracteriza a este sello de calidad.

Valor añadido

Entre los objetivos de la IGP Ternera de Extremadura destacan la diferenciación del sistema de producción extensiva, la garantía de un producto auténtico y de proximidad, y la intención de que el valor añadido generado por estos alimentos revierta directamente en los sectores implicados.

La Ternera de Extremadura no es solo carne: es territorio, tradición y calidad certificada. Una apuesta segura para quienes buscan sabor, confianza y un producto con identidad propia.

Ganado durante el pastoreo en la dehesa. / Gallardo

La IGP ha entregado recientemente el V Premio Espiga Ternera de Extremadura, reconocimiento que en 2025 ha obtenido Adrián Diaconu, del Restaurante Vaova (Mérida), con su propuesta ‘picaña asada con toffee de coliflor y milhojas de patata’. Una creación que ha sobresalido por su equilibrio, técnica de cocción y capacidad para realzar las cualidades de la IGP Ternera de Extremadura.