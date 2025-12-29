Carmen de Aguirre Márquez de Prado: «Lo que sí les puedo asegurar es que estos vinos serán la prueba tangible de que la excelencia de Extremadura es una realidad contundente.»

P- ¿Por qué sigue siendo tan importante el marketing y la publicidad para un producto que, como el vino, tiene una historia y una tradición tan ricas?

R- La respuesta es sencilla: porque la tradición por sí misma no se vende. Hoy en día, el consumidor no solo compra una bebida, compra una identidad. El marketing es la herramienta que traduce esa rica tradición y el esfuerzo del enólogo en un lenguaje que resuena en el mercado moderno. La publicidad, por su parte, le da la visibilidad necesaria para competir en una estantería llena de opciones. Si no cuentas tu relato con profesionalidad, el mejor vino del mundo puede quedar invisibilizado.

P-Tú que tienes bonita relación con muchas bodegas. ¿Cuál es el principal obstáculo o la percepción más frustrante que observas en regiones como Extremadura respecto a sus vinos?

R- El obstáculo es, a veces, la falta de fe en uno mismo. En Extremadura tenemos materia prima, terroir y talento para hacer vinos memorables. Sin embargo, veo una tendencia en algunos enólogos y bodegueros a no creerse el potencial real de lo que tienen. Esto se traduce en miedo a subir precios acordes a la calidad, retraso en la inversión en un packaging o una imagen de marca rompedora y poca audacia en la promoción fuera de sus círculos habituales.

Si el productor no se posiciona con orgullo y ambición, ¿cómo va a hacerlo el consumidor o el crítico? Necesitamos un cambio de mentalidad hacia la ambición positiva.

P- ¿Qué estrategia de storytelling (narrativa) simple podría aplicar un bodeguero extremeño para empezar a cambiar esta percepción?

R- Deben enfocarse en la singularidad. Extremadura no es Rioja ni Ribera del Duero. Tenemos el sol, la dehesa, uvas autóctonas como la Pardina o la Alarije, y una historia vinícola muy antigua. La estrategia de algunas podría ser: “Dejar de imitar, o compararse y que cuenten lo que solo ellas pueden contar.”

Que hablen del viento, de las encinas, del por qué su uva madura de forma diferente. Que el etiquetado no solo muestre el nombre, sino que evoque el paisaje o algún elemento de la región. Es la autenticidad radical la que cautiva al consumidor actual, no la copia de modelos de éxito ajenos.

P- Queremos preguntarte por esos rumores que te rodean. Se habla de un proyecto secreto. ¿Puede adelantarnos algo sobre qué está tramando Carmen de Aguirre?

R- Es cierto, estoy inmersa en algo que me ilusiona profundamente. Mi fe en Extremadura no es solo teórica; se está materializando. Estoy trabajando en un proyecto deselección de bodegas y de barricas muy especiales.

P-¿Qué significa “especiales”?

R- Significa que, a lo largo de los últimos meses, he catado, seleccionado y apartado las mejores partidas de vinos que diversas bodegas extremeñas tienen. Son pequeñas joyas enológicas, partidas experimentales o añadas excepcionales que, por su bajo volumen y su altísima calidad, no es fácil llegar a encontrarlas.

P- ¿Y cuál será su destino?

R- Serán lanzadas al mercado bajo un concepto muy cuidado y con etiquetas muy extremeñas y contraetiquetas didácticas pero por ahora, la selección, la crianza y las bodegas colaboradoras sonsecretas. Cada año se darán a conocer estas bodegas y al año siguiente serán otras distintas las seleccionadas. Lo que sí les puedo asegurar es que estos vinos serán la prueba tangible de que la excelencia de Extremadura es una realidad contundente. Serán el escaparate de la calidad enológica de la región y pronto verán la luz. Estoy expectante y emocionada porque los podáis catar, comprar o regalar a alguien querido pronto.

P- Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu visión tan apasionada.

R- Gracias a vosotros. El futuro del vino extremeño es brillante; solo necesita la confianza que se merece.