La nueva carta de La Mafia… te hace recorrer los sabores de Italia sin moverte de Cáceres

Viaja por Italia a través de la nueva carta de La Mafia se sienta a la mesa. Las recetas de siempre junto con los platos más sorprendentes permiten recorrer este hermoso país gracias a sus sabores. Sus nuevas propuestas de pastas, risottos, pizzas, carnes y sus postres te harán sentir culpable… ¡De no haber pedido toda la carta! Pero afortunadamente, puedes volver cuando quieras a este establecimiento de la calle Obispo Segura Sáez, en pleno centro de Cáceres. De hecho, cuando se habla de cocina italiana en la ciudad, ésta es la primera opción que se viene a la cabeza. La Mafia se sienta a la mesa en Cáceres es una experiencia que merece la pena vivir. Reserva tu mesa o pide online en este link.

Interior de La Mafia se sienta a la mesa en Cáceres. / EL PERIÓDICO

Aperitivi que abren el apetito

Comencemos por sus nuevos aperitivi, con y sin alcohol, que experimentan dos nuevas y gozosas incorporaciones: Bellisimo Spritz y Pomelatto Spritz. El Bellísimo es un Cava Codorniú Zero con puré de melocotón, frambuesas, gajos de melocotón, menta fresca y un toque de humo con aroma de arándano. El Pomelatto es su versión cítrica y elegante, con vermut blanco con Royal Bliss de pomelo y se corona con una delicada espuma cítrica.

Aperitivi de La Mafia se sienta a la mesa. / EL PERIÓDICO

En cuanto a los platos más tradicionales de pasta se han añadido tres: Spaghetti diávola con mejillones, Bocconcini di Carbonara, Rigatone ‘nduja Carbonara, y Spaghetti Carbonara trufada. En una clave más innovadora se incorporan a la nueva carta propuestas tan sugerentes como Capricci di cochinillo y el Gratinato di lumaconi con crema de marisco. No pueden describirse con palabras. También proponemos el Espagueti carbonara trufado (con trufa natural) y el Caneloni relleno de rabo de toro. Texturas y sabores sorprendentes en cada plato.

La Mafia se sienta a la mesa ha renovado su carta. / EL PERIÓDICO

Ensaladas sorprendentes

Si lo que te gustan son las ensaladas, la nueva carta incluye la Insalata mediterránea di ventresca, con lechuga, ventresca de atún, tomate reposado, ricotta cremosa, berenjena aliñada, almendras tostadas, un toque de vinagre de Módena y polvo de tomate.

Las pizzas y calzonis son una excelente elección en La Mafia se sienta a la mesa. A las sabrosas elaboraciones de siempre se suma ahora el Pergamino di Porchetta, un calzone con forma de pergamino, relleno de gorgonzola, mozzarella, emmental, cebolla caramelizada y tomillo fresco. En los platos de carne hay que probar el nuevo Saltimbocca di pollo alla romana.

El Profiterol XL

Y para acabar, nada mejor que el rey de los postres ‘mafiosos’. El Profiterol XL de mascarpone con Nutella. Ya solo el nombre del plato hará que se haga la boca agua a los comensales. Se trata de un ‘mega’ profiterol de crema de mascarpone con Nutella, sobre en salsa de chocolate blanco y terminado con almendra crocante. El broche de oro perfecto para cualquier almuerzo o cena.

Un gran equipo

Detrás de La Mafia se sienta a la Mesa en Cáceres están: Eva Armengod, propietaria; Beatriz Polo, gerente; y Gustavo Adolfo Rivera, quien nunca deja indiferente con sus propuestas y con esta carta está triunfando.

El Grupo La Mafia se sienta a la mesa está inmerso en un plan estratégico hasta 2030, dotado de una gran inversión para duplicar tanto su tamaño como su facturación actual.

Contacto

669 438 265 / caceres@lamafia.es

Lunes a Domingo: 13:30h - 17:00h y 20:00h - 23:00h