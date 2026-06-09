Ortiz, 135 años de una conserva que cambió la despensa española

Hay marcas que no solo forman parte de la despensa, sino también de la memoria gastronómica de un país. Conservas Ortiz pertenece a esa categoría. La firma vasca celebra su 135 aniversario convertida en uno de los grandes referentes de la conserva premium española, pero su historia empezó de forma mucho más humilde: en los muelles, junto al pescado fresco, las costeras y el conocimiento transmitido de generación en generación.

La trayectoria de Ortiz arranca en 1891 en Ondarroa, Vizcaya, cuando Bernardo Ortiz de Zárate llegó desde Álava con la voluntad de emprender nuevos negocios. Allí aprendió el oficio conservero, comenzó a comprar bonito del norte y anchoa a los pescadores de bajura y encontró en el escabeche una forma de llevar el pescado más allá de la costa, hasta Castilla, Madrid o Aragón. Aquel origen, ligado al mar y a la necesidad de conservar el producto en su mejor momento, acabaría dando forma a una de las casas conserveras más reconocibles de España.

La historia familiar también tiene nombre de mujer. Tras la muerte de Bernardo, fue Petra López de Aréchaga Nafarrate quien tomó las riendas del negocio, que pasaría a denominarse Viuda de Ortiz y más tarde Viuda de Ortiz e Hijo. Con el tiempo, la empresa evolucionó, creció y consolidó una manera de trabajar basada en la pesca tradicional, la elaboración artesanal y el respeto por el producto. En 1942, José Ortiz y su hijo José Antonio crearon la sociedad, que en 1956 se convirtió en Conservas Ortiz S.A.; hoy, la quinta generación continúa al frente de la compañía.

Del Cantábrico a la alta gastronomía

La conserva ha vivido en los últimos años una profunda transformación cultural. Durante décadas fue vista como un producto práctico de despensa; hoy ocupa un lugar destacado en barras gastronómicas, aperitivos cuidados y mesas de producto. En ese cambio de mirada, Ortiz ha tenido mucho que ver.

Su identidad se ha construido alrededor de una idea aparentemente sencilla, pero cada vez más valiosa: respetar los tiempos del mar. La compañía reivindica la costera, las artes de pesca tradicionales y la elaboración artesanal como señas de calidad. En su catálogo, el bonito del norte sigue siendo uno de los grandes protagonistas, con formatos y elaboraciones que van del aceite de oliva al escabeche o la Reserva de Familia.

Ese universo es el punto de partida de la Selección Gourmet de Ortiz que Casa Gourmet lanza con motivo del aniversario. La propuesta reúne algunos de los grandes best sellers de la conservera y los acompaña con productos pensados para construir una mesa completa alrededor del aperitivo, el vino y la gastronomía compartida.

Los clásicos que explican una marca

El pack incluye algunas de las referencias más icónicas de Ortiz. Entre ellas, el Bonito del Norte en aceite de oliva en lata oval, una de las elaboraciones más reconocibles de la casa, apreciada por su textura melosa y su sabor delicado. También incorpora el Bonito del Norte Ortiz en aceite de oliva, en tarro de cristal, pensado para recetas familiares, ensaladas o aperitivos, y el Bonito del Norte en aceite de oliva Reserva de Familia, una de las conservas más valoradas por quienes buscan piezas seleccionadas y una elaboración especialmente cuidada.

La selección suma además el Bonito del Norte Ortiz en escabeche, una receta histórica de la gastronomía española que Ortiz interpreta con equilibrio: un escabeche suave, aromático y respetuoso con el pescado, capaz de aportar personalidad sin enmascarar el producto.

Otra de las piezas destacadas son los Pimientos del Piquillo Ortiz rellenos de Bonito del Norte, asados a la leña y elaborados con una bechamel marinera. Un producto que conecta la tradición conservera con una lectura más gastronómica del aperitivo.

Una mesa pensada para compartir

Casa Gourmet completa la propuesta con una selección de acompañamientos que amplían la experiencia más allá de la conserva. Las cucharas de pan Obando aportan textura y permiten presentar los bocados con un punto más sofisticado; los tomates secos en aceite de oliva ahumado de Finca La Barca añaden intensidad, dulzor y un matiz ahumado muy gastronómico; y las Olivias Trufadas incorporan el contrapunto más aromático con sus aceitunas gordales con trufa.

El resultado es una selección concebida para montar una mesa con producto de calidad, donde el mar, el pan, el aceite, el vegetal y el vino dialogan sin artificios. Una propuesta que recupera algo muy propio de la cultura gastronómica española: abrir una conserva excelente, acompañarla bien y convertir ese gesto en una experiencia.

Dos blancos para brindar por 135 años

La edición aniversario se completa con dos vinos blancos de nombres muy reconocibles. El primero es Marqués de Riscal Verdejo 2025, elaborado por una de las bodegas históricas del vino español. La casa riojana fue pionera en su apuesta por la variedad verdejo en Rueda, y su blanco se ha consolidado como una referencia fresca, aromática y gastronómica.

El segundo vino es Sanclodio 2024, elaborado en Ribeiro y perteneciente al Grupo Matarromera. Nacido en el Valle del Avia, sobre suelos graníticos, reúne variedades como treixadura, godello, loureira y albariño para construir un perfil atlántico, fresco y elegante.

Ambos vinos refuerzan el sentido de la selección: celebrar una marca centenaria desde una mirada contemporánea, con productos reconocibles, versátiles y pensados para disfrutarse alrededor de una mesa.

La Selección Gourmet de Ortiz de Casa Gourmet, valorada en 70 euros y disponible por 42 euros, resume ese espíritu: grandes clásicos de una firma centenaria, productos premium para acompañarlos y dos vinos blancos para brindar por una historia que empezó en el Cantábrico y que hoy sigue ocupando un lugar destacado en la despensa española.