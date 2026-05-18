Efigy Girls: un programa para construir un futuro desde la igualdad

Aprender juntas para transformar el entorno

Uno de los centros educativos que han participado en esta edición es el IES La Sénia, en Paiporta (Valencia), un municipio que fue duramente golpeado por la DANA. Allí, Efigy Girls no solo ha despertado vocaciones STEAM, sino que ha reforzado la cohesión de una comunidad educativa marcada por la adversidad. Y es que, para la recuperación, la colaboración fue clave, ya que contó con voluntariado de alumnado, familias y profesorado, fortaleciendo así el sentimiento de pertenencia.

Mónica Camiña, jefa del departamento de Tecnología del centro, participa en Efigy Girls con un grupo de alumnas. “Yo doy la clase de Robótica en 2º de la ESO, y eran unas niñas que ya se habían apuntado a esta asignatura y tenían ese interés”, explica Camiña. Efigy Girls les ha permitido ir un paso más allá, conectando su aprendizaje con otros centros y con problemas reales. El reto en el que trabajan está relacionado con el cambio climático y la movilidad urbana, y lo están haciendo en colaboración con un centro educativo de Canarias. Mientras las alumnas canarias están diseñando y programando un autobús para que circule, las de Paiporta están desarrollando un sistema de control de acceso mediante sensores, semáforos y barreras robotizadas. Una experiencia que combina programación, trabajo en equipo y concienciación medioambiental.

El impacto es evidente, tal y como asegura Mónica, “a las niñas les ha motivado muchísimo el tema de colaborar con otros coles”. No solo por el aprendizaje técnico, sino por sentirse parte de una red más amplia de niñas que comparten inquietudes y talento. Además, el programa ha dotado al centro de recursos tecnológicos avanzados. “Gracias a Fundación Naturgy con Efigy Girls tenemos un robot Lego de última generación, el robot Spike, y las niñas pueden aprender a programar en estas plataformas que son el futuro de la programación”, señala Camiña.

En un contexto donde hay un retroceso en la elección de carreras tecnológicas por parte de las niñas, iniciativas como Efigy Girls aportan visibilidad, referentes y experiencias con las que construir un futuro desde la igualdad.