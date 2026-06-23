“Conexión a Tierra” vuelve a mirar de cerca cómo conviven el campo y las energías renovables

El videopodcast de Endesa regresa con 12 nuevos episodios en los que Pilar Pascual (@Agripilar) y Elisardo Pardos (@elisardo.pardos) recorren distintos puntos de España para mostrar ejemplos reales de convivencia entre el mundo rural y las energías renovables.



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La tercera temporada de “Conexión a Tierra” arranca con nuevas historias y nuevos escenarios. El videopodcast de Endesa vuelve a recorrer pueblos, montes, plantas solares, parques eólicos, y centrales hidroeléctricas de la mano de sus dos protagonistas: Pilar Pascual, @Agripilar, y Elisardo Pardos, Eli. Dos miradas distintas, una más rural y otra más urbana, que se complementan en un formato cercano, divulgativo y con un toque de humor.

Un podcast nacido para desmontar “los falsos mitos que hay acerca de las energías renovables en el campo” y para demostrar que “cuando las cosas se hacen bien, el campo y las renovables se dan la mano”, dice Pilar. A su lado, Eli complementa la definición: “Yo diría que es la demostración, a través de proyectos reales, de la convivencia posible entre las energías renovables y el sector primario”.

Proyectos reales contra los mitos de siempre

Una de las características de “Conexión a Tierra” es mostrar las cosas tal y como son: en el lugar donde ocurren y con las personas que las hacen posibles. “Todo lo que mostramos son proyectos que la gente puede ver por Internet o ir a conocer en primera persona”, explica Pilar, que asegura que el formato también ofrece “datos concretos que no están fácilmente disponibles”.

Por eso, el videopodcast viaja hasta esos lugares, pone cara a sus protagonistas y escucha a quienes forman parte de cada experiencia. “Quizás hoy es más fácil quedarse con el mito o la desinformación que comprobarlo”, asegura Eli. La quesería Cabañil, donde las ovejas pastan bajo paneles solares y se elabora queso en un entorno renovable, es uno de los ejemplos: “Tú vas allí, tú ves eso, y te vas con una idea completamente diferente a la que tenías”, apunta.

La nueva temporada mantiene esa voluntad de transparencia y visita iniciativas que ya están dando sus frutos. “No son proyectos piloto recién puestos en marcha para decir: mira qué bien”, defiende Eli. “Son proyectos con un éxito ya contrastado”.

Pilar lo explica desde su propia experiencia rural. En el campo, dice, existen comentarios de “barra de bar” sobre las renovables, ideas que se repiten sin comprobarse y que acaban generando rechazo. Frente a eso, el videopodcast intenta aportar argumentos y recordar que no todos los proyectos son iguales. Para ella, la diferencia está en distinguir entre quienes llegan al territorio sin escuchar y quienes se sientan antes con agricultores, ganaderos, ayuntamientos y asociaciones para estudiar cómo integrar una instalación. “La clave es compartir y no competir”, resume.

El campo y la ciudad se necesitan

“Conexión a Tierra” también es una conversación entre dos mundos que se necesitan más de lo que a veces reconocen. “El campo necesita la ciudad y la ciudad necesita el campo”, dice Eli. Pilar completa esa idea desde el otro lado: el mundo rural debe defender lo suyo, pero también aprender a contarlo mejor hacia fuera.

Producir buenos alimentos, cuidar el territorio o mantener vivo un pueblo no sirve de mucho si nadie lo entiende, lo valora o lo apoya. Y la ciudad, al mismo tiempo, necesita acercarse al campo sin prejuicios y con más ganas de escuchar. “Tenemos que entender que los del mundo rural producimos para dar de comer a mucha gente de la ciudad”, recuerda Pilar.

Ahí está también una de las razones por las que Pilar y Eli presentan juntos el formato. No se trataba de que una persona del campo explicase “lo suyo” y alguien de ciudad defendiese otra cosa, sino de aprender mutuamente. “Yo he aprendido muchísimo de desarrollo industrial, de energías renovables, de distribución eléctrica de campo a ciudad”, reconoce Pilar. Y añade, con humor, que a Eli lo han “ruralizado mucho” durante el proceso.

Historias que sorprenden a los protagonistas

La tercera temporada trae nuevas historias y nuevos paisajes. A Pilar, una de las que más le ha sorprendido es la de Vilamòs, en el Pirineo catalán, donde el ayuntamiento, a través de su joven alcalde, ha impulsado un rebaño municipal para recuperar una actividad ganadera que se estaba perdiendo. El consistorio compró las ovejas y contrató a un pastor con sueldo mensual. Para ella, es uno de esos casos que explican por qué el mundo rural necesita proyectos concretos.

Otra parada está en el Pirineo aragonés, donde las centrales hidroeléctricas también ayudan a dinamizar su entorno. No solo por la producción de energía, sino por todo lo que puede crecer alrededor: rafting, kayak, actividades acuáticas, festivales, restauración, hoteles o propuestas culturales como espectáculos de danza vertical. “Incluso yo, que estoy familiarizado con el sector eléctrico, no era consciente de la capacidad que tienen las centrales hidroeléctricas de dinamizar esos entornos”, reconoce Eli.

Una temporada con el foco más abierto

Endesa trata también de explicar qué ocurre cuando una instalación renovable llega a un territorio. Carlos Pizá, director de comunicación externa y digital de Endesa, resume el propósito del videopodcast como una forma de contar “cómo las energías renovables conviven con el entorno rural en el que se instalan y colaboran a su desarrollo socioeconómico y también a la promoción de la biodiversidad en las zonas en las que se ubican”.

El videopodcast busca, además, llegar a un público joven, también a quienes viven o trabajan en pueblos y municipios rurales, desde pequeñas localidades hasta poblaciones de 10.000, 15.000 o 30.000 habitantes. Gente que convive con estas instalaciones y que puede encontrar en el formato ejemplos para entender qué se ha hecho en otros lugares.

Mañón, el viento y una oportunidad para el pueblo

Uno de los lugares que marcará esta tercera temporada es el concello de Mañón, en A Coruña. Un municipio pequeño, de unos 1.300 habitantes, pero con una geografía que lo tiene casi todo: “Tenemos playas, un río que recorre el ayuntamiento de punta a punta, rutas de senderismo, cascadas, sierra y gastronomía”, resume Francisco Calvín, teniente de alcalde del municipio.

Allí, el paisaje convive desde hace décadas con la energía eólica y ahora se prepara para una transformación importante: la repotenciación de sus parques. El proyecto permitirá pasar de 44 aerogeneradores a solo cuatro, aumentando la potencia. Para Pizá, esa repotenciación es “una oportunidad, quitas impacto visual, generas inversión y empleo en el corto plazo”. Calvín lo explica con una imagen muy directa: “Con una turbina se va a generar para lo que antes hacían falta diez o doce”.

La reducción del número de aerogeneradores no es el único cambio previsto. “Los viales son importantes, hacen de cortafuegos también”, apunta Calvín. Para el municipio, el proyecto supone ingresos, empleo, obra y margen para mejorar servicios. “Para nosotros es un proyecto importante. Se va a dar una vez en la vida”, reconoce el teniente de alcalde. La inversión prevista, cercana a los 30 millones de euros, es mucho mayor que el presupuesto anual del pueblo de Mañón. “Hay que invertirla en la calidad de vida de los vecinos de Mañón”, añade.

Un monte que vuelve a tener valor

En Mañón, la energía eólica también ha reactivado una figura muy propia de Galicia: las comunidades de montes vecinales en mano común. Calvín explica que muchas de estas entidades estaban prácticamente dormidas porque el monte no generaba rendimiento más allá de usos tradicionales como la leña. “Cuando vieron que había un beneficio económico, dijeron: no, no, estos montes son nuestros”, recuerda.

Hoy, en un ayuntamiento de 1.300 habitantes, existen tres comunidades de montes. El canon eólico les ha permitido obtener ingresos por el alquiler del terreno y reinvertirlos en el propio monte, como marca la ley. Pero el efecto no se ha quedado ahí. Algunas comunidades han empezado a hacer plantaciones forestales, a diversificar su actividad, a introducir ganado vacuno para carne y a generar trabajo vinculado a la gestión forestal. “Ya no es un monte abandonado”, resume Calvín.