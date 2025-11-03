La historia de Enric con Reincorpora

BeContent





La salida del centro penitenciario

La experiencia de Enric al salir de prisión fue un momento cargado de emociones. Recuerda con claridad la mezcla de alegría y miedo que sintió al reencontrarse con su familia. "Tuve una sensación de libertad impresionante", comenta Enric, pero también confiesa que el temor a no poder adaptarse a la vida fuera de las rejas lo acompañó durante mucho tiempo. Este miedo es común entre aquellos que han estado privados de libertad, ya que la reintegración a la sociedad puede ser un proceso complicado y lleno de incertidumbres. Durante su tiempo en prisión, Enric escuchó hablar del programa Reincorpora, una iniciativa de la Fundación "la Caixa" que busca facilitar la reinserción social y laboral de personas en su situación. "Mis compañeros me hablaban muy bien del programa", dice Enric, lo que lo llevó a aceptar la propuesta de una trabajadora social para participar en él.

Enric tiene 31 años, vive en Pineda de Mar y es beneficiario del programa Reincorpora de la Fundación ”la Caixa”. © Fundación ”la Caixa”



Reincorpora: un programa integral

Reincorpora no es solo un programa de búsqueda de empleo; es un enfoque holístico que aborda diversas áreas de la vida de los participantes. Desde el acompañamiento emocional hasta la formación profesional, el programa se centra en ofrecer un itinerario personalizado que se adapte a las necesidades de cada individuo. Este enfoque integral es fundamental para ayudar a las personas a recuperar la confianza en sí mismas y a encontrar un propósito en sus vidas.

El programa se desarrolla en colaboración con el Centro de Iniciativas para la Reinserción del Departamento de Justicia (CIRE) y otras organizaciones. En 2024, más de 4,000 personas participaron en Reincorpora, logrando más de 2,100 contrataciones laborales gracias a la colaboración de más de 1,200 empresas.

De izquierda a derecha: Miquel Baldé, técnico de inserción del programa Reincorpora en la Fundación Magone Salesians Social (Mataró, Maresma), y Enric, usuario del programa Reincorpora de la Fundación ”la Caixa”. © Fundación ”la Caixa”



Acompañamiento personalizado

Uno de los aspectos más destacados de Reincorpora es el acompañamiento personalizado que reciben los participantes. Desde el primer día, Enric fue apoyado por un equipo de profesionales que lo guiaron en su proceso de reintegración. "Me trataron muy bien", recuerda con gratitud. Este acompañamiento incluye asesoramiento psicológico, orientación laboral y formación en habilidades necesarias para el mercado laboral.

Miquel Baldé, técnico de inserción del programa, explica que es crucial trabajar de manera conjunta con los participantes para diseñar un itinerario que se ajuste a sus necesidades y potencialidades. "En esta fase, es muy importante observar y poder trabajar de forma conjunta con la persona", afirma Miquel.

La búsqueda de empleo

La búsqueda de empleo es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las personas que han estado en prisión. Enric, al igual que muchos de sus compañeros, se sintió abrumado por la tarea de encontrar un trabajo. Sin embargo, gracias al apoyo constante de su equipo, pudo aprender a gestionar su currículum, a redactar correos electrónicos y a buscar oportunidades laborales en diferentes portales de empleo. El proceso no fue fácil, y Enric recuerda momentos de frustración. "Un día llegué muy frustrado a una visita con Miquel. Pero él me ayudó a comprender la situación", dice. Este tipo de apoyo emocional es esencial para mantener la motivación y la autoestima de los participantes.

Por otra parte, la autoestima juega un papel crucial en el proceso de reinserción. Muchas personas que han estado en prisión llegan a sentirse desvalorizadas y sin confianza en sí mismas. El programa Reincorpora se enfoca en ayudar a los participantes a reconstruir su autoestima a través de diversas actividades y formaciones. Miquel destaca que es fundamental prestar atención a los momentos vitales de cada persona y a su autoevaluación. "Las autoestimas normalmente están muy tocadas", indica. Este enfoque permite que los participantes se sientan valorados y capaces de enfrentar los desafíos que se les presentan.

Enric trabaja limpiando el paseo marítimo de Pineda de Mar gracias al programa Reincorpora de la Fundación ”la Caixa”. © Fundación ”la Caixa”



Conectar talento y oportunidades

El programa también trabaja en estrecha colaboración con las empresas para facilitar la reinserción laboral. Se analizan las necesidades de los negocios y se proponen perfiles de candidatos que se ajusten a esos requerimientos. "Somos mediadores de necesidades", explica Miquel, quien enfatiza la importancia de que las empresas estén abiertas a entablar un diálogo comunitario.

Enric recuerda cómo Miquel lo ayudó a preparar su currículum y a gestionar los trámites burocráticos necesarios para acceder a un empleo. Este tipo de mediación es esencial para que las personas que han estado en prisión puedan encontrar oportunidades laborales adecuadas.

El primer trabajo de Enric

El esfuerzo y la dedicación de Enric finalmente dieron sus frutos cuando consiguió su primer trabajo en una empresa de limpieza. "Se vio reflejado el esfuerzo que había realizado", dice Miquel, quien se mostró orgulloso del logro de su compañero. Para Enric, este trabajo no solo representa una fuente de ingresos, sino también un paso hacia la autonomía y la reintegración en la sociedad. "Me siento lleno de vida. Me levanto cada mañana con una sonrisa y con ganas de cumplir con el día", expresa Enric, quien ha recuperado la confianza en sí mismo gracias a su empleo. Este cambio en su vida es un claro ejemplo de cómo el apoyo adecuado puede marcar la diferencia en el proceso de reinserción.

Mensaje de esperanza

La historia de Enric es un mensaje de esperanza para aquellos que se encuentran en situaciones similares. A pesar de los desafíos y las dificultades, es posible reconstruir una vida después de la prisión. "Les diría que sean fuertes, que piensen en positivo y que tengan muchas ganas de trabajar", aconseja Enric a sus compañeros del centro penitenciario.

Enric trabaja limpiando el paseo marítimo de Pineda de Mar gracias al programa Reincorpora de la Fundación ”la Caixa”. © Fundación ”la Caixa”



El programa Reincorpora demuestra que, con el apoyo adecuado y un enfoque integral, las segundas oportunidades son posibles. La reinserción social no solo beneficia a las personas que han estado en prisión, sino que también enriquece a la sociedad en su conjunto.