Orden en casa, paz mental: la terapia que empieza por el armario

Contenido ofrecido por IKEA

Voy a empezar contándote una historia real que lo explica todo bastante bien.

Una antigua compañera de trabajo decidió ir al psicólogo porque sentía que el estrés se estaba adueñando de su vida. El mal humor empezaba a pasar factura en la oficina, las tareas de casa eran motivo de discusión con su pareja día sí y día también, y lo peor de todo: ni siquiera se caía demasiado bien a sí misma. Con el ánimo por los suelos, tuvo sin embargo la valentía de reconocer que necesitaba ayuda.

Estantería con mesa plegable BILLY.

En una de las primeras sesiones, la psicóloga le hizo una pregunta que la dejó descolocada:

—¿Está ordenada tu casa?

(spoiler: no lo estaba) Tras describir con detalle su cocina, su dormitorio y su estudio , el consejo fue claro: tenía que ponerse manos a la obra y devolver la armonía a armarios, escritorio y despensa. Porque el caos exterior y el interior suelen ir de la mano.

Y es que el hogar no es un lugar cualquiera: es nuestro refugio emocional, el escenario donde buscamos paz, inspiración y equilibrio. Por eso, la relación es clara, cuando tenemos los espacios bien organizados, cuando cada cosa está en su sitio, cuando podemos pasear la vista por las superficies despejadas, alfombras sin trastos y encimeras con espacio disponible para su uso, se reduce el estrés visual y mental. Pero no solo eso, es que, además, se tarda menos en limpiar (lo que evita conflictos familiares), dejas de perder tiempo en buscar las gafas de sol, las zapatillas de fútbol del niño, las llaves del coche o el cargador del móvil. Y solo con eso, tu día mejora bastante.

Cuando hay orden en casa, tienes más tiempo para ti. Hay menos tensión. Las relaciones familiares se relajan. Descansas mejor. Y eso se traduce en mejor humor, menos discusiones y más bienestar.

Y ahora viene lo bueno: conseguirlo no es ninguna misión imposible. De hecho, es mucho más fácil de lo que crees gracias a IKEA y a sus ideas prácticas, creativas y asequibles. Pero vayamos por partes.

Perchero zapatero GRÅFJÄLLET.

El orden transforma tu dormitorio en un auténtico remanso de paz

En esto hay consenso absoluto entre los médicos: descansar bien es clave para disfrutar de una buena salud. Y para conseguirlo, el entorno tiene que ser un espacio ordenado y despejado que nos permita relajarnos y estar tranquilos después de un largo día. Pero ¡qué nos vas a contar! Cuando llegamos a casa, entre las prisas y el cansancio, la pereza puede más que nuestra voluntad y acabamos dejando los zapatos tirados en cualquier parte, la ropa de amontonada en una silla o apilada de cualquier manera dentro del armario. La buena noticia es que, créenos, el caos tiene los días contados gracias a estos organizadores de armarios, como el juego de cajas SKUBB, y a coquetos muebles como la cómoda MALM de 6 cajones, pensados al detalle para dar respuesta a nuestras necesidades.

También los burros para ropa, los galanes de noche y los percheros zapatero como el GRÅFJÄLLET son los perfectos para mantener el orden y, al mismo tiempo, tener tu espacio para airear la ropa del día o poder preparar la que te vas a poner al día siguiente. Y nunca jamás volverás a tropezarte con botas y zapatillas desperdigados por el suelo con estas soluciones creativas para guardar los zapatos.

Zapatero HEMNES.

Y si el problema es la falta de espacio, recuerda que los canapés abatibles y camas con cajones son nuestros amigos porque con ellos el almacenaje se multiplica como por arte de magia. Pero en IKEA encontrarás también otras soluciones como el el zapatero ÄLGANÄ cabe en cualquier parte, en un pasillo estrecho, detrás de la puerta o dentro de un armario o el zapatero HEMNES de cuatro compartimentos y superestrechito y ¡superversatil!

Mesita auxiliar OLSERÖD.

Pon orden en tu espacio de trabajo para reducir el estrés y multiplicar tu concentración

El teletrabajo llegó a nuestras vidas para hacernos la vida más fácil y nos las ingeniamos para convertir diferentes rincones de nuestra casa en minioficinas. Aunque esto tiene un montón de ventajas (¡bendita conciliación!) no debemos olvidar que cuidar este espacio es básico para evitar distracciones y tener a mano todo lo que necesitamos.

El orden en el lugar de trabajo favorece la creatividad, la concentración y la productividad, y además, elegir los muebles y accesorios adecuados es lo que nos permite encontrar el equilibrio entre nuestra vida profesional y personal. Por ejemplo, la mesita auxiliar OLSERÖD te permite trabajar en tu portátil sin moverte del sofá, de tu butaca favorita o desde la cama y, al acabar la jornada, recoger y servirte un tentempié mientras ves tu serie favorita.

Carrito RÅSKOG.

También nos encanta la estantería con mesa plegable BILLY, la nueva versión de Billy, un clásico que se reinventa año tras año para amoldarse a nuestras necesidades. Con este mueble dos en uno podrás desplegar la mesa para trabajar o estudiar y volver a plegarla al final de la jornada para tener más espacio en tu habitación. Por cierto, también es perfecta en la cocina, para desayunar y luego tener tus libros de recetas y recipientes a mano.

Otro truco que funciona es combinar almacenaje cerrado y abierto, como el que ofrece el armario de puertas correderas TROTTEN. Lo cerrado es perfecto para esconder lo que genera más ruido visual y lo abierto, para tener a mano lo que usas cada día. Además es accesible desde ambos lados, y es genial para separar ambientes y hasta puedes hacerlo más incorporando un tablón de inspiración.

Y si eres un nómada en tu propia casa, es decir, si unos días trabajas en la mesa de la cocina, otros en el salón y algunos en el dormitorio, el almacenamiento con ruedas te ayudará mucho. Y además, facilitará la limpieza, que siempre se agradece. Una cajonera junto al escritorio o el carrito RÅSKOG son soluciones asequibles y muy efectivas cuando lo que hace falta es que los espacios sean ‘multitask’. Te permiten guardar el material al terminar la jornada y devolver ese espacio al disfrute familiar. Así será más fácil desconectar y relajarte. ¿Y qué me dices del organizador VATTENKAR? ¡Superpráctico para llevar todo lo que necesitas al lugar que quieras!

Organizador de escritorio VATTENKAR.

No se trata de tener una casa de revista ni de obsesionarse con la perfección. Se trata de crear un espacio que te abrace cuando entras por la puerta, que te lo ponga fácil en el día a día. Y si además cuentas con ideas prácticas y soluciones pensadas para la vida real, como las de IKEA, el cambio es todavía más sencillo. Al final, el orden no va solo de cajas, cajones y estanterías. Va de regalarte calma, tiempo y bienestar. Y eso, la verdad, sí que merece la pena.