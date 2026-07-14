Kia Seltos: el SUV que conquista Europa con diseño, tecnología y una versión híbrida e-AWD

Kia continúa ampliando su ofensiva SUV en Europa y lo hace con uno de sus modelos de mayor éxito a nivel mundial. El nuevo Kia Seltos aterriza por primera vez en el mercado europeo convertido en un C-SUV completamente renovado, con un diseño mucho más contundente, un importante salto tecnológico y una apuesta clara por la electrificación.

No es un lanzamiento cualquiera. El Seltos es actualmente el segundo modelo más vendido de Kia en todo el mundo, un argumento que explica la importancia estratégica de su llegada a un segmento que no deja de crecer en Europa.

Diseño con personalidad propia

La evolución estética es evidente desde el primer vistazo. Kia ha trasladado al Seltos el lenguaje de diseño Opposites United, ya presente en modelos como el EV3 o el EV9, combinando una imagen robusta con detalles inspirados en sus vehículos eléctricos. La característica firma lumínica Star Map, el frontal más vertical, las líneas marcadas de la carrocería y una silueta más musculosa refuerzan su presencia sin renunciar a unas dimensiones contenidas: 4,43 metros de longitud, una medida que lo sitúa en pleno corazón del segmento C-SUV.

Además, estará disponible con diferentes acabados, desde las versiones más equilibradas hasta las deportivas GT-Line o las más aventureras X-Line, con una estética específica.

Un interior pensado para el día a día

Si el exterior llama la atención, el habitáculo supone uno de los mayores avances respecto a la generación anterior. El diseño interior bebe directamente de los últimos eléctricos de Kia, con un salpicadero horizontal presidido por una gran superficie digital formada por dos pantallas de 12,3 pulgadas, acompañadas de un panel específico para el climatizador.

La sensación de amplitud también mejora gracias a una consola central más despejada, materiales de mayor calidad y una capacidad de carga que alcanza los 536 litros, una de las mejores cifras de su categoría. A ello se suman soluciones prácticas como el doble fondo del maletero o el sistema modular AddGear, pensado para organizar mejor el equipaje.

Tecnología heredada de los eléctricos

Kia quiere que el Seltos no solo destaque por su diseño, sino también por su experiencia digital. Entre su equipamiento figuran la llave digital Digital Key 2, las actualizaciones inalámbricas OTA, un asistente conversacional basado en inteligencia artificial generativa y la posibilidad de ampliar funciones mediante la Kia Connect Store, acercando la experiencia de uso a la de un smartphone.

La gran novedad: un híbrido con tracción total eléctrica

Pero aunque el Seltos estará disponible con un motor gasolina 1.6 T-GDI de 180 CV, la principal novedad será una versión híbrida (HEV) que estrenará el sistema e-AWD, una tecnología desarrollada por Hyundai Motor Group que gestiona la tracción total mediante propulsión eléctrica. Seltos será además el primer híbrido del grupo en incorporar la función Vehicle-to-Load (V2L), capaz de suministrar electricidad a dispositivos externos como bicicletas eléctricas, pequeños electrodomésticos o equipos de camping. Una tecnología que hasta ahora estaba reservada prácticamente a los modelos 100 % eléctricos.

Seguridad al nivel de segmentos superiores

El equipamiento tecnológico también alcanza los asistentes a la conducción, porque el nuevo Seltos incorpora sistemas de ayuda de nivel 2 como el asistente de conducción en autopista HDA 2, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, cámara de visión 360 grados, frenada automática de emergencia o asistente remoto de aparcamiento en la versión híbrida, configurando uno de los paquetes de seguridad más completos de su categoría.

Y más allá del propio vehículo, el Seltos representa un movimiento estratégico para la marca. Su llegada permitirá a Kia reforzar su presencia en uno de los segmentos con mayor demanda en Europa y ofrecer una alternativa entre los SUV compactos tradicionales y su creciente familia de modelos eléctricos. La producción de la versión de gasolina arrancará durante el segundo trimestre de 2026, mientras que la variante híbrida llegará posteriormente para completar una gama que aspira a convertirse en una de las referencias del segmento.