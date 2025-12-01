De la granja a tu hogar: ¿Qué beneficios tiene el biometano para los consumidores?

Uno de ellos, como ya se ha comentado, es la creación de empleo local y verde en zonas rurales, gracias a la apuesta de energéticas como Naturgy, que prevén desarrollar hasta 50 plantas de biometano antes de 2030 por toda la geografía española. Estas se sumarán a las plantas que ya están en funcionamiento, como las de EDAR de Bens (A Coruña), Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Vila-Sana (Lleida).

Al mismo tiempo, se reduce la dependencia energética, ya que la producción es local. Por ejemplo, el proyecto de construcción de una nueva instalación en la localidad valenciana de Utiel supondrá la inyección de 20 GWh/año de biometano en la red de gas de nuestra distribuidora. Esto equivale al consumo energético anual de 5.300 hogares.

El impulso a la descarbonización

La descarbonización del sector ganadero (entre otros) es otra de las grandes ventajas. Una reducción de la huella de su actividad que se produce en dos ámbitos. Por un lado, el aprovechamiento de los purines como fuente de energía renovable reduce las emisiones de gases de efecto invernadero generados por la ganadería, así como las del combustible al que sustituye. Por otro, al transformar los residuos orgánicos de las explotaciones ganaderas se obtiene gas verde y, además, fertilizantes de gran valor. Esto implica también un impulso a la economía circular.