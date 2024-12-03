Cómo las pymes pueden financiarse en bolsa: guía para entrar en BME Growth

Hub Empresa de Banco Sabadell celebrará el próximo 4 de junio la sesión “Acceso al mercado de capitales para pymes: el valor de BME Growth”, una jornada dirigida a empresas interesadas en explorar nuevas vías de financiación para impulsar su crecimiento.

El encuentro, que tendrá lugar en formato presencial en Valencia y también podrá seguirse online, está orientado a directores financieros, gerentes y equipos directivos que buscan alternativas a la financiación tradicional y desean conocer el potencial del mercado de capitales.

Durante la sesión se analizará el papel de BME Growth como mercado diseñado para compañías en expansión, así como los principales requisitos, ventajas y retos de acceder a esta vía de financiación.

La jornada incluirá un panel de expertos que abordará el proceso de incorporación al mercado, las implicaciones financieras y estratégicas, y los criterios clave para valorar si esta opción encaja con los objetivos de cada empresa. Además, una empresa cotizada en BME Growth compartirá su experiencia real, aportando una visión práctica sobre el impacto de esta decisión en su crecimiento.

El evento finalizará con un espacio de café y networking presencial, concebido para fomentar el intercambio de experiencias entre ponentes y asistentes. La participación es gratuita, previa inscripción, disponible en el siguiente link.