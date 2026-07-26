Los abuelos, un pilar silencioso que sostiene a miles de familias

Infancia Día Mundial de los Abuelos

Casi la mitad de los abuelos españoles cuida de sus nietos de forma habitual. En el Día Mundial de los Abuelos, Aldeas Infantiles SOS pone el foco en quienes, además, asumen la crianza de sus nietos cuando los padres no pueden hacerlo, convirtiéndose así en abuelos acogedores.

Llevar a los niños al colegio, recogerlos al salir de clase, preparar la comida, ayudar con los deberes, acompañarlos a las actividades extraescolares o quedarse con ellos cuando surge un imprevisto son tareas que forman parte de la rutina de millones de abuelos en España. Una ayuda que, lejos de ser puntual, se ha convertido en un pilar esencial para la conciliación familiar. Con motivo del Día Mundial de los Abuelos, Aldeas Infantiles SOS quiere reconocer el papel que desempeñan las personas mayores en la crianza de sus nietos y poner en valor una realidad que a menudo pasa desapercibida. Según el informe ‘Abuelos y abuelas, ¿qué haríamos sin ellos?’, elaborado por la organización, el 46,7 % de los abuelos españoles cuida de sus nietos de forma habitual mientras sus hijos trabajan. De hecho, el 85 % participa en algún momento en su cuidado, un 39,2 % lo hace varias veces por semana y un 28,6 %, cada día. En conjunto, dedican una media de 16 horas semanales a esta labor.

Más allá del tiempo que dedican, los abuelos ofrecen apoyo emocional, transmiten valores y, en muchos casos, también sostienen a sus familias desde el punto de vista económico. De hecho, el 63 % de las personas mayores ayuda económicamente a sus hijos y nietos, según el II Barómetro del Consumidor Sénior del Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre (2022). “Su presencia en la crianza está asociada a un mejor desarrollo cognitivo y a un mayor bienestar emocional y social. Además, son una valiosa fuente de transmisión de valores, tradiciones y sabiduría”, apuntan desde Aldeas Infantiles SOS. Los beneficios de la crianza alcanzan también a los propios abuelos y abuelas: les proporciona una sensación de propósito y satisfacción personal, y puede suponer una oportunidad de comprobar que siguen siendo útiles. Sin embargo, cuando asumen el rol de sus hijos en la crianza también pueden verse obligados a renunciar a otras áreas de valor, como las relaciones con amigos y las actividades de desarrollo personal.