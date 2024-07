Milei firma con 18 gobernadores el 'Pacto de Mayo'

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha firmado este lunes junto a 18 gobernadores (de un total de 24) el conocido como 'Pacto de Mayo', una batería de diez compromisos con la que el actual Gobierno quiere fijar una hoja de ruta común, que incluya especialmente la inviolabilidad de la propiedad privada, alcanzar el equilibrio fiscal y reducir el gasto público por debajo del 25 por ciento del PIB.

"Argentina se encuentra ante un punto de inflexión. Los puntos de quiebre en la historia de una nación no son momentos de paz y tranquilidad. Son momentos de dificultad y conflicto, donde todo parece cuesta arriba. Son momentos en donde el abismo se hace tan claro que el cambio se convierte en una obligación y una urgencia", ha manifestado en un discurso tras la firma del documento.

Milei ha agradecido a los integrantes del Gobierno y a los gobernadores que se han desplazado hasta Tucumán (provincia en el noroeste del país) para la firma del texto: "Después de décadas de pendular entre proyectos antagónicos que nos han hecho cada vez más pobres, hoy nos reunimos para renovar nuestros votos patrióticos y firmar lo que hemos llamado el 'Pacto de Mayo'".

En este sentido, ha valorado que los asistentes al evento hayan atendido el llamamiento "que les hace el pueblo argentino, que escucha desde su casa y que el año pasado les exigió un cambio profundo de dirección". "Que esto sea posible hoy en Argentina después de tanta división, es sin duda el símbolo de un cambio de época", ha aseverado.

Mientras tanto, el presidente argentino ha cargado contra los dirigentes políticos, sociales y sindicales que no han suscrito el pacto. "En algunos casos (fue) porque sus anteojeras ideológicas nos hacen desconocer la raíz del fracaso argentino. En otros, por miedo o vergüenza de haber persistido en el error durante tanto tiempo. Y en muchos casos, por obstinación en no querer ceder los privilegios que el viejo orden les brindaba", ha considerado. Así, ha subrayado que "no es casualidad que entre estos últimos se encuentren quienes han intentado o intentan cotidianamente boicotear a este gobierno y conspiran para que fracase". "Son adictos al sistema porque sus intereses personales son diametralmente opuestos al del común de la gente. Y sabe, aunque no lo admitan, que ellos progresan a costa de que al conjunto de los argentinos les vaya cada vez peor", ha manifestado.

Al acto ha acudido el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), mientras que entre las grandes ausencias ha estado la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que se encuentra enferma. Entre los invitados que no han estado presentes destacan los expresidentes Cristina Kirchner (2007-2015) y Alberto Fernández (2019-2023), y el gobernador de Buenos Aires, el opositor Axel Kicillof.