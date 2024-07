Un general homófobo y racista de la Liga de Salvini abre la primera grieta en el grupo Patriotas por Europa

Todo parecía ir viento en popa dentro de la extrema derecha europea para la última criatura de ese ecosistema, Patriotas por Europa. Sin embargo, poco menos de un mes después de la creación del nuevo grupo del Parlamento de la UE, el plan ha empezado a dejar entrever sus primeras grietas y las discusiones proliferan. La manzana de la discordia: Roberto Vannacci, un general homófobo, racista y con inclinaciones supremacistas, que la también ultraderechista Liga de Matteo Salvini ha propuesto como uno de los vicepresidentes del bloque.

La situación ha sacado a luz un espectáculo inesperado: una retahíla de fuego cruzado entre el propio Vannacci y Reagrupamiento Nacional (RN), el partido de Marine Le Pen. Desde la semana pasada, RN están expresando su malestar por el político, que acaba de ser elegido por primera vez como eurodiputado después de las elecciones de junio pasado.

El jefe de la delegación de RN, Jean-Paul Garraud, lo ha dicho sin pelos sobre la lengua. Vannacci "es un problema por las declaraciones que él ha hecho". Por lo tanto, "intentaremos encontrar una solución". "RN no puede imponer vetos", ha respondido Vannacci. "No tengo duda alguna de que seré vicepresidente. Me siento tranquilo. Había prometido efectos especiales y este es uno", ha subrayado el exmilitar esta semana.

Le Pen, el socio de peso

Problema: RN es el principal partido de Patriotas por Europa, con sus 30 eurodiputados. La Liga, en cambio, es tercera (8 eurodiputados), mientras que en medio de los dos se sitúa el partido Fidesz de Viktor Orbán, fundador del bloque (11 eurodiputados). Vox, el partido de Santiago Abascal (3), sí se habría manifestado a su favor. "No criticamos el nombramiento de Roberto Vannacci", ha dicho a la agencia La Presse una fuente de la formación española.

Las polémicas que Vannacci ha suscitado en Italia llegan así a Bruselas. Vannacci saltó primero a la fama en agosto pasado, tras la publicación del autoeditado Il mondo al contrario (El mundo al revés). El libro es un 'bestseller' en Italia y en él arremete contra homosexuales, feministas, inmigrantes y activistas climáticos. Tanto así que después de eso se abrieron diversas investigaciones sobre él, fue reprendido por el Ejército, e incluso protagonizó una pelea con el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, uno de los miembros del Gobierno más influyentes y cercanos a Giorgia Meloni.

De Roma a Bruselas

Fue entonces cuando quedaron al descubierto las frágiles costuras y las heridas abiertas de la alianza entre Giorgia Meloni y su vicepresidente Salvini. Vannacci es "un fiel y valiente servidor de Italia y de los italianos", lo defendió el líder de la Liga, que propuso su nombre como candidato a las europeas incluso en contra de una parte de su partido.

La oposición de centroizquierda fue incluso más allá en sus críticas al ahora eurodiputado, al acusarle de prorruso. Esto después de que dijera que "Moscú es una ciudad ultrasegura" y "en Rusia hay trabajo, se vive bastante bien y no existe la inmigración ilegal", como afirmó en declaraciones a 'Il Corriere della Sera'. Esta diatribas ahora se vivirán en Bruselas.