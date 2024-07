Varios grupos clave para movilizar a los votantes demócratas también piden sustituir a Biden

Organizaciones clave para la coalición demócrata, con un gran poder en la movilización de votantes, se han sumado en los últimos días a las voces que piden al presidente estadounidense, Joe Biden, que ponga fin a su campaña para las elecciones de noviembre.

El rechazo de estas organizaciones, encargadas de registrar a los votantes en EEUU para que puedan votar, ha ido en aumento tras el debate electoral del pasado 27 de junio, donde se pudo ver a un Biden perdido, titubeante e incapaz de hacer frente a su rival republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021).

Desde entonces han emergido voces entre las filas demócratas e influyentes donantes, que han cortado los flujos de financiación al partido hasta que el presidente abandone la carrera presidencial, una rebelión en cadena que ahora llega a los movimientos que impulsan, en especial, la participación de jóvenes votantes en las elecciones.

Progresistas, latinos y jóvenes contra Biden

La organización Sunrise Movement fue una de las primeras en pedir que Biden "pase la antorcha" a un nuevo candidato. El grupo, que aboga por la acción política contra la crisis climática, argumenta que esto protegería leyes como la de Reducción de la Inflación, destinada a ayudar a hogares con recursos limitados, y que Trump amenaza con derogar si llega a la Casa Blanca. "El Partido Demócrata debe evaluar seriamente si Joe Biden puede convencer a los votantes y motivar a los voluntarios. Después de hablar con jóvenes de todo el país durante las últimas semanas, me preocupa que Joe Biden no esté en condiciones de movilizar a los jóvenes y ganar en noviembre", indicó en un escrito el director ejecutivo de este movimiento, Stevie O'Hanlon.

El director ejecutivo de Movement Voter Project (MVP), una colación progresistas de recaudación de fondos y organización de votantes, se sumó a este reclamo tras las preocupaciones que despierta la popularidad en Biden estados bisagra como Arizona o Nevada, donde los hispanos tienen un peso importante. Una encuesta realizada a 65 organizaciones bajo el paraguas de MVP ubicadas en siete estados sugirió que el 74 % "preferirían firmemente o se inclinarían por ver a Biden retirarse, en comparación con el 26% que dijo que cree que debería permanecer en la carrera", indicó en un escrito. De hecho, "muchos expresaron que les facilitaría la participación electoral y el trabajo de persuasión si el presidente Biden le pasara la posta a la vicepresidenta Kamala Harris", agregó el MVP.

Poder NC Action, una organización de Carolina del Norte que abraza la participación electoral de la comunidad latina en EEUU, que representarán el 14,7% de todos los votantes elegibles, según los datos de Pew Reserach, animó al Comité Ejecutivo del Partido Demócrata a poner los intereses de la nación "por delante de cualquier individuo".

La pérdida de apoyo entre estos colectivos amenaza con afectar a la participación de nuevos votantes. Según datos del Centro de Información e Investigación sobre Aprendizaje y Participación Cívica (CIRCLE), se estima que unos 40,8 millones de jóvenes de entre 18 y 27 años serán elegibles para votar en estos comicios. Tres cuartas partes de los demócratas de 18 y 44 años quieren que el presidente de 81 años, se retire de la contienda electoral, según una encuesta publicada ayer por AP y Universidad de Chicago (NORC, en inglés).

Otra encuesta realizada por The New York Times y Sienna College arrojó un dato más general: el 64% de los votantes demócratas preferirían un nuevo candidato, mientras que los electores de todo el país se han desilusionado con el liderazgo de Biden, otorgándole un índice de aprobación de su trabajo del 33%.

6 de cada 10 votantes hispanos creen que Biden debería ser reemplazado

Seis de cada diez hispanos encuestados sobre las elecciones presidenciales de noviembre próximo creen que Biden debería ser reemplazado como candidato, según un sondeo de la Universidad Internacional de Florida (FIU, en inglés) revelado este jueves. El sondeo ‘Hispanic Voices: Annual Survey of Hispanics in the United States, July 2024’ realizado después del primer debate presidencial, en el que el actual mandatario tuvo una débil presentación, encontró que más de la mitad (60%) cree que Biden debería ser sustituido como candidato.

La vicepresidenta, Kamala Harris, es considerada como el mejor reemplazo de Biden, con un puntaje de favorabilidad más alto (52,5%) en comparación con el mandatario estadounidense, que apenas alcanzó el 49%.

La encuesta, patrocinada por Adsmovil y el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de FIU, preguntó a latinos de los diez estados con la mayor población de votantes de esta comunidad sobre su percepción para las elecciones de noviembre próximo. El sondeo también encontró que los hispanos siguen siendo principalmente demócratas: el 47% de los encuestados se identificó con este partido y el 54% señaló al Partido Demócrata como el que mejor representa sus valores.

Más del 42% de los encuestados tiene una opinión más negativa del presidente Biden que cuando asumió el cargo hace cuatro años, aunque el 41% indicó que aún votaría por él en noviembre. Pero un mayor número, 43% de los encuestados, tiene una opinión desfavorable del expresidente y candidato republicano a la elecciones Donald Trump. Los resultados de la encuesta fueron presentados en el seminario ‘The Hispanic Voter 2024: The Scoop’.

“Me pareció notable que, aunque el electorado hispano sigue siendo principalmente demócrata con casi un 47%, la fidelidad partidista está disminuyendo”, consideró Eduardo Gamarra, director fundador del Latino Public Opinion Forum e investigador principal de FIU, al presentar los resultados. Advirtió que está bastante claro que el electorado hispano “se concentrará en los principales puestos de la boleta en noviembre y que otros temas, aunque importantes, serán secundarios".

Los votos latinos ayudaron a Biden a ganar las elecciones de estados claves en 2020, como Arizona, donde solo superó a Trump por 11.000 sufragios.

Por su parte, Alberto Pardo, fundador de Adsmovil, resaltó la importancia del electorado hispano en las próximas elecciones. Las proyecciones indican que al menos 17,5 millones de latinos, que constituyen el 14,7 % de los votantes elegibles, participarán en las elecciones de noviembre, lo que podría influir en el resultado.

Pelosi cree que Biden podría ser convencido pronto

La expresidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos e influyente dirigente demócrata, Nancy Pelosi, dijo a algunos congresistas de su partido que Biden podría ser convencido pronto de abandonar la candidatura para las elecciones de noviembre, según The Washington Post. El diario, que cita a tres oficiales demócratas informados sobre las conversaciones privadas entre Pelosi y Biden, indica que la legisladora ha adoptado un papel discreto y fuerte como intermediaria entre los dirigentes del Partido Demócrata y el presidente, que afronta cada vez mayores presiones para dar un paso atrás.

No obstante, los asistentes de la legisladora rechazaron hablar en público sobre esas conversaciones, aludieron a la "locura" mediática en torno al tema y señalaron la "confidencialidad" de su relación con Biden, mientras que la campaña del candidato demócrata aseguró que esta "sigue adelante".

Este mismo jueves, CNN reveló otra conversación privada entre Pelosi y Biden que se produjo la semana pasada y en la cual la legisladora advirtió al presidente que perderá las elecciones a la Casa Blanca contra el candidato republicano y expresidente Donald Trump y que arrastrará al Congreso con él. También se han filtrado otras conversaciones en la misma línea con los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara, Hakeem Jeffries -sucesor de Pelosi-, y también previas al intento de asesinato de Trump el pasado sábado en un mítin, que ha reforzado su popularidad.