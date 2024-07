El líder de Irán ordena un ataque directo sobre Israel por el asesinato de Haniya, según ‘The New York Times’

Irán prepara su respuesta. El líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, habría emitido una orden para que Irán ataque directamente a Israel, en represalia por el asesinato en Teherán del líder de Hamás, Ismail Haniya, de acuerdo a varios funcionarios iraníes que han hablado con 'The New York Times' (NYT). El Estado judío aún no ha reconocido ni negado el asesinato del líder político del grupo palestino, pero tanto Hamás como Irán lo han culpabilizado de su muerte. Para Irán, el ataque contra Haniya, en el que también ha perdido la vida su guardaespaldas, supone una grave humillación por el gran fallo de los servicios de inteligencia que supone que su enemigo pueda matar a sus aliados en su propio territorio.

Jamenei ha dado la orden rápidamente. Lo habría hecho esta misma mañana en una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, poco después de anunciar que Haniya había sido asesinado. Los tres funcionarios que han hablado con el NYT lo han hecho bajo condición de anonimato. Aunque Israel tiene una larga historia de asesinatos de enemigos en el extranjero, especialmente científicos nucleares y comandantes militares iraníes, el ataque contra Haniya supone una escalada aún mayor. Con su asesinato, las autoridades hebreas mandan un claro mensaje, ya que el líder político de Hamás era quién capitaneaba las negociaciones por el alto el fuego en la Franja de Gaza, que languidece tras 10 meses de guerra en la que han muerto ya casi 39.400 palestinos.

Dos ataques en dos capitales

Ahora, Irán se encuentra en una posición incómoda. Desde el 7 de octubre, ha mostrado su apoyo férreo a sus aliados y les ha ayudado a presionar a Israel cuando hacía falta, pero, a la vez, se ha contenido bastante, ya que no desea elevar la situación hasta una guerra total con su archienemigo. En abril, llevó a cabo su mayor y más abierto ataque contra Israel en décadas de hostilidad, lanzando cientos de misiles y drones en represalia por un ataque israelí contra el complejo de su embajada, en el que murieron varios comandantes militares iraníes en Damasco. Pero avisó con mucha antelación, casi todos los proyectiles fueron derribados, apenas se produjeron daños y no hubo víctimas mortales.

Está por ver qué tipo de ataque lanzará Irán. Según los funcionarios, una opción que se está barajando es un ataque coordinado desde Irán y otros frentes donde tiene fuerzas aliadas, incluidos Yemen, Siria e Irak, para lograr el máximo efecto. Aún así, harían todo lo posible para evitar ataques contra objetivos civiles. En las últimas 24 horas, Israel ha demostrado la enorme capacidad de sus servicios de inteligencia al matar al número dos de Hizbulá este martes en Beirut y, tan sólo 10 horas después, a Haniya en Teherán. Según los medios iraníes, un asesor de la Guardia Revolucionaria de Irán también murió en el ataque israelí en Beirut. Entre estos intercambios de amenazas, los habitantes de Oriente Próximo sigue aguantando la respiración por el temor a la guerra regional.