La Fiscalía venezolana pide una orden de aprehensión contra el candidato opositor, Edmundo González Urrutia

El Ministerio Público de Venezuela (MP) dictó una orden de aprehensión en contra de Edmundo González Urrutia, el candidato de la Plataforma Democrática Unitaria (PUD), el espacio opositor que dice haber ganado las elecciones del pasado 28 de julio que fueron oficialmente acreditadas a Nicolás Maduro.

El fiscal Luis Ernesto Dueñez considera que el exdiplomático, de 75 años, está involucrado en la comisión de "delitos electorales". Dueñez, que actúa por instrucción del fiscal general Tarek Willam Saab, pidió a un juez de primera instancia en "casos de terrorismo" que inculpe a González Urrutia por "usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración", así como "sabotaje y daños de sistemas (informáticos) " del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El exabanderado de la PUD había sido citado en tres oportunidades durante la semana pasada Saab. González Urrutia se negó a declarar asegurando que la fiscalía tiene de antemano la sentencia en contra escrita y que, además, carece de independencia del Poder Ejecutivo. El día 25 de agosto -fecha en la que se emitió la primera citación-, a través de un video publicado en redes sociales, el exdiplomático dijo que el MP lo "pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos".

La investigación en su contra está relacionada con la publicación de una página web en la que la oposición asegura haber cargado "el 83,5 % de las actas electorales" recabadas por testigos y miembros de mesa la noche del 28 de julio, para darle sustento a su denuncia de fraude en los comicios. Para el Gobierno, esas actas divulgadas por la PUD son falsas.

Maduro comentó de inmediato la decisión del MP. "Nadie puede desconocer a las leyes", dijo, y recordó que tras haber presentado un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fueron convocados todos los participantes de la contienda, pero González Urrutia se abstuvo de presentarse. "Dice que no va, se esconde, porque no reconoce al Ministerio Público, ¿dime un país del mundo donde sucede eso? Si (Donald) Trump hiciera eso, ¿qué pasaría? Este señor cobarde que avala la violencia que sufrimos, que avala el golpe eléctrico (el apagón del pasado viernes), se da el tupé de decir que no reconoce leyes. Eso es inadmisible. La mayoría de las personas está de acuerdo de que las leyes funcionen".

Antes del anuncio del MP, González Urrutia tuvo una breve intervención en las redes sociales, desde donde pidió la “liberación inmediata” de los adolescentes que continúan detenidos desde las protestas del pasado 29 de julio contra los resultados divulgados por el CNE, y que contabilzó en 28.