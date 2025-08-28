Robin Westman, la presunta autora del tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, publicó vídeos racistas y amenazas a Trump antes del crimen

Racista, antisemita, amante de las armas y contraria a Donald Trump. Robin W. Westman, identificada por la policía como autora del tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, en Estados Unidos, había publicado un manifiesto en Youtube en el que, pocas horas antes de la masacre, mostraba con orgullo su arsenal y advertía que pretendía asaltar una iglesia durante la misa.

Este miércoles, Westman, de tan solo 23 años, se dirigió a la Annunciation Catholic Church equipada con tres armas que había comprado legalmente y ametralló al personal del centro a través de las ventanas. Mató a dos niños de 8 y 10 años, hirió a otras 17 personas, 14 de ellas menores de edad, y posteriormente se suicidó.

Las autoridades tratan ahora de explicar el motivo de la enésima tragedia escolar que golpea al país. Las primeras informaciones señalan que Westman conocía bien la escuela católica, pues había asistido al centro, según ha explicado una fuente policial a The New York Times. Se graduó de octavo grado en 2017 y pasó los siguientes años cambiando de escuela, informa The Minnesota Star Tribune. Su madre, Mary Grace Westman, trabajó cinco años en su oficina de negocios antes de jubilarse en 2021.

Manifiesto violento

Antes de cometer el atentado, Westman había publicado una ristra de escritos y vídeos con contenido violento en los que mostraba su arsenal de armas, profería exabruptos antisemitas y racistas y amenazas contra el presidente estadounidense. En ellos, se veía un diario personal escrito en inglés pero con letras cirílicas en el que describía el odio hacia sí misma, el deseo de hacerse daño y de agredir a niños. Youtube ya ha despublicado ese vídeo. "El extenso historial de Westman en las redes sociales era un catálogo contradictorio de ira y resentimiento", apunta el NYT. El manifiesto hablaba de una catástrofe inminente y mostraba la obsesión de Westman con la muerte. También mencionaba reiteradamente su fraternidad con otros autores de tiroteos escolares.

Las autoridades siguen escudriñando las cuentas digitales de Westman, pero por ahora no han podido identificar el motivo del ataque ni si la perpetradora sufría problemas mentales. "Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión", ha señalado el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

Problemas en el trabajo

La joven vivía en Richfield, un suburbio al sur de la iglesia, y había trabajado como especialista en cuidado personal en una tienda local de cannabis, puesto que abandonó el pasado 16 de agosto para prepararse para el ataque. Antes, la habían sancionado por llegar tarde y faltar al trabajo. Un excompañero que conocía a Westman ha explicado a The Minnesota Star Tribune que le indicó que "los acontecimientos recientes han sido el catalizador de algo que llevaba planeando desde hacía mucho tiempo". No tenía un historial delictivo extenso y las autoridades creen que actuó sola.

Su tío, el exlegislador estatal de Kentucky Bob Heleringer, dijo que no la conocía bien y que la vio por última vez hace unos años en una boda. "Estamos rezando por mi hermana y sus otros hijos y, por supuesto, por estos pobres, pobres niños", ha explicado al diario local MinnPost.

Persona transgénero

Westfield era una persona transgénero. A los 17 años, acudió a los tribunales para cambiar su nombre, Robert, y adoptar uno nuevo, Robin, un cambio que contó con el beneplácito de su progenitora. El documento oficial emitido entonces señalaba que "se identifica como mujer y desea que su nombre refleje esa identificación". En su diario había pegatinas con las banderas LGBTQ y transgénero acompañadas de una pistola y del lema "Defender la igualdad".

Grupos conservadores ya han empezado a explotar la identidad de género de la presunta autora del atentado para convertir a las personas que también se identifican así en chivos expiatorios. "Cualquiera que esté utilizando esto como una oportunidad para demonizar a nuestra comunidad trans, o a cualquier otra comunidad, ha perdido su sentido de la humanidad común", ha denunciado el alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey. "Han muerto niños. Esto tiene que ver con ellos".

Suscríbete para seguir leyendo