Israel recupera los cadáveres de dos rehenes en la Franja de Gaza

Las familias de los rehenes israelíes tachan un nombre de su lista de cautivos en la Franja de Gaza. Este viernes las autoridades israelíes han recuperado los cadáveres de dos personas secuestradas durante los ataques del 7 de octubre de 2023. El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, lo ha confirmado en un comunicado en el que ha identificado a uno de los cuerpos como el de Ilan Weiss, de 56 años, asesinado en el kibbutz Beeri, pero se desconoce a quién pertenecen los restos del otro. Tras 692 días de cautiverio, la familia Weiss podrá darle el entierro digno que exigen todos los familiares de los rehenes.

Netanyahu ha enviado sus condolencias a las familias y ha elogiado a las fuerzas de seguridad por su "determinación y coraje". "La campaña para devolver a los secuestrados continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que devolvamos a casa a todos los secuestrados, los vivos y los muertos", ha dicho en su comunicado. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha señalado, en referencia a su labor como miembro del escuadrón de emergencia del kibbutz, que Weiss "gestionó valientemente la batalla defensiva en Beeri y evitó un desastre aún mayor, junto con otros héroes".

Durante el ataque de Hamás del 7 de octubre, que acabó con la vida de más de 1.100 israelíes, a primera hora de la mañana, Weiss salió en defensa de su comunidad al sur del país, pero fue asesinado. Ese mismo día los milicianos de los grupos palestinos se llevaron su cadáver a Gaza, donde ha estado hasta ahora. Junto a él, también secuestraron a su mujer, Shiri, de 53 años, y su hija Noga, de 18. Ellas fueron liberadas durante una tregua de una semana que tuvo lugar en noviembre de 2023. Aquel trágico sábado sus dos hijas mayores se salvaron al esconderse en sus habitaciones seguras en otro edificio durante 12 horas. Sin embargo, el hermano y la cuñada de Ilan murieron asesinados.

Protestas nacionales

"El regreso de Ilan cumple con el deber fundamental del Estado de Israel para con sus ciudadanos", ha declarado el Foro de Familias de los Rehenes. "Junto con el dolor y la pena, su regreso brinda consuelo a su familia tras 692 días de espera en la pesadilla de la incertidumbre", ha añadido, a la vez que han vuelto a instar "al Gobierno israelí a que inicie las negociaciones y permanezca en la mesa hasta que todos los rehenes regresen a casa" y lo han descrito como "nuestra máxima prioridad nacional". Según cifras oficiales, 48 rehenes permanecen cautivos en el enclave palestino, de los que se cree que 20 están vivos.

Las tropas israelíes han confirmado que el proceso de identificación del segundo cuerpo recuperado aún continúa en el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir. Este martes las familias de los rehenes volvieron a salir a las calles para protagonizar protestas a nivel nacional que exigen a su Gobierno que llegue a un acuerdo para liberar al resto de rehenes del enclave. Unas 350.000 personas se unieron a ellas a medida que va aumentando la presión sobre el Ejecutivo de Netanyahu, que, apoyado por sus aliados ultraderechistas, se niega a pactar un alto el fuego que permita la liberación de sus ciudadanos.

Sin respuesta de Israel

Hamás hace semanas que aceptó una propuesta de tregua que, según Qatar, "coincide en un 90% con lo que quiere Israel". Sin embargo, las autoridades israelíes aún no han respondido. Esta semana los mediadores han elevado sus discursos acusando a Tel Aviv de no querer llegar a un entendimiento. "La pelota está ahora en la cancha de Israel, y parece que no quiere llegar a un acuerdo", denunció el miércoles el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed al Ansari. A su vez, el otro mediador clave en estas conversaciones estancadas, Egipto, habría transmitido su "decepción, frustración e ira" a Israel por la falta de respuesta de las últimas semanas.

Esta misma semana Hamás ha denunciado que Israel retiene los cuerpos de 726 palestinos, calificándolo de "atroz crimen sionista" y una flagrante violación del derecho internacional. En un comunicado, ha declarado que estos cadáveres se conservan en "cementerios de números" y congeladores especiales, algunos de los cuales permanecen retenidos durante décadas, negando a las familias el derecho legítimo a enterrar a sus seres queridos con dignidad. También ha señalado que esta política se ha intensificado durante los últimos 23 meses de guerra en Gaza y ha instado a las Naciones Unidas, a las organizaciones de derechos humanos y humanitarias a intervenir urgentemente.