Issa Kassis, alcalde de Ramala: "El ataque de Hamás no es la forma de liberar Palestina, estamos en el siglo XXI"

Pudiendo vivir en paz en Estados Unidos, donde estudió y se especializó en el sector financiero, Issa Kassis (Jerusalén, 1967), alcalde de Ramala (Cisjordania), renunció a su residencia estadounidense, regresó a su Cisjordania de origen y se entregó a trabajar por el malogrado pueblo palestino. Habla muy despacio, pensando muy bien lo que dice, sabedor de que ahora más que nunca atraviesa arenas movedizas. Cuenta que cuando se habla de la ocupación israelí no hay que pensar en tanques y soldados sino en el momento en que se rompen todos los sueños y no se atisba un mañana. Llegados a ese punto, advierte, todo es posible.

Insiste mucho en que el problema entre Israel y Palestina no empezó el pasado 7 de octubre, con el ataque de Hamás. ¿Le sorprendió la envergadura del ataque de la milicia que controla Gaza?

Antes del 7 de octubre, hay una larga historia de dolor, de pérdida de vidas y de pérdida de sueños. Y de pérdida de identidad de los que salieron de Palestina. El asedio de Gaza, las incursiones en Cisjordania, los ataques de los colonos, todo esto es como un suelo fértil para una ruptura. Creo que se podía esperar. Cuando se rompe la gente, cuando se llega al punto de hacer algo como esto te preguntas por qué. Sí, es chocante pero te preguntas el porqué ha pasado todo esto. Por eso yo no quiero que esta ruptura pueda tener lugar en Cisjordania. No está lejos de Gaza y el dolor, los problemas, las incursiones, los asesinatos y las detenciones diarias en Cisjordania son increíbles e intolerables y por eso no debemos callarnos ante esta ocupación brutal. Así que aunque no se justifique el ataque de Hamás, tal vez pueda entenderse.

¿Puede entender usted el ataque de Hamás?

No entiendo que esta sea la forma de liberar a Palestina. Es una de las formas, bien. Pero no la forma, estamos en el siglo XXI. Pero no se puede tratar a la gente de esta manera, hay que ir a Palestina y ver los hechos sobre el terreno para entender que es un lugar en el que nadie puede vivir. Imagine la gente que vive allí, los niños viviendo sitiados y bajo ataques diarios.¿Qué se puede esperar de gente con este nivel de ira cuando lo han perdido todo?

¿Cuál es la forma de liberar Palestina, en su opinión?

Hubo conversaciones que se interrumpieron, pero logramos algo con el Gobierno israelí en 1993, y creo que podemos aprovecharlo. No estoy de acuerdo en que Israel no respete lo que la Autoridad Palestina está haciendo en Cisjordania. Cisjordania está creando un país con sistemas, con policía, con prosperidad económica. La ocupación no puede continuar. Tenemos la oportunidad, la libertad como pueblos libres del mundo, de tener nuestro propio destino y nuestro propio Estado independiente con Jerusalén como capital. Israel no puede esperar que nos conformemos con menos y tampoco puede seguir echando por tierra todos los esfuerzos que se han hecho en Cisjordania. Mira lo que pasó en Gaza, no vamos a permitir que esto suceda en Cisjordania.

¿Hay posibilidad de que ocurra en Cisjordania algo similar a lo que ha pasado en Gaza?

Sí, claro que es posible. No queremos que nuestro pueblo se enfrente al mismo destino pero hay una posibilidad. No podemos seguir aceptando lo que ocurre. Por ejemplo, es la temporada de recolección de aceitunas y los colonos atacan a la gente, disparan a las piernas. No pueden hacer eso y salirse con la suya. Estamos controlando a la gente para que no haga locuras pero hasta cuándo. En Cisjordania puede haber un '7 de octubre'.

¿Qué opinión le merece la contraofensiva de Israel tras el ataque de Hamás?

Me pregunto qué quiere Israel. No sé lo que quieren en realidad, pero lo que están haciendo está mal. Si piensan que así arrancarán de raíz a Hamás, no lo harán. Hamás no es un árbol que se arranca, Hamás es una ideología. Es un movimiento de liberación y por ello es un movimiento de celebración, independientemente de si estamos de acuerdo o no en qué y cómo y por qué lo hacen. Es un movimiento de liberación. Lo que hay que hacer es sentarse y hablar.

¿Es mucho peor la situación en Gaza que en Cisjordania?

Sí, peor. En Gaza están bombardeando a la gente, están matando a la gente, pero en Cisjordania están robando la tierra. ¿Esto equivale a matar a la gente? Sí, por supuesto, porque si usted ve su tierra confiscada enfrente de usted le dará un ataque al corazón y morirá.

¿Cómo es la vida en Cisjordania después del 7 de octubre?

Es mucho peor que antes porque los ataques de los colonos se están acelerando. Van más armados, disparan más fácilmente y sientes que quieren venganza y que quieren matar. Matan a la gente delante de las fuerzas de ocupación israelíes, que no hacen nada. En realidad les permiten, les defienden y les protegen. La situación es extremadamente grave.

¿Por qué?

Porque estamos al borde de un punto de ruptura en Cisjordania, puede haber otro 7 de octubre. No queremos que esto suceda, no queremos que se pierdan más vidas pero no puedes seguir ocupando a tres millones de personas en un lugar tan pequeño como Cisjordania, copiar lo que hiciste en Gaza y pensar o imaginar que la reacción será diferente. Tenemos esperanza, queremos vivir por Palestina, no queremos morir por Palestina.

¿Cree que la división entre los líderes palestinos podría ser más profunda después de esta crisis?

Lo sucedido ha debilitado a los líderes palestinos porque, en primer lugar, queda patente que no tienen el control de Gaza. En segundo lugar, cada vez es más difícil controlar Cisjordania porque la gente ve la televisión y sale a la calle, y no podemos detenerlos, no podemos ni debemos detenerlos. Necesitan expresar su rabia y su ira. No queremos que se pierda ninguna vida en Cisjordania, pero estamos perdiendo a mucha gente. Cuando tienes gente asesinada no hablas de fracciones más profundas, estamos en un estado de guerra donde nuestra gente está siendo asesinada. Esto es lo más importante pero las milicias de Hamás son parte del mosaico palestino. En Ramala construimos una ciudad moderna, abierta, liberal, tolerante, democrática, feliz y optimista, mientras que en Gaza tenemos miseria, pérdida de oportunidades, pérdida de esperanza y asesinatos. Dejemos que el mundo decida qué modelo quiere, si el de Ramala u otras ciudades de Cisjordania o el de la miseria. Los palestinos de Gaza se vieron obligados a hacer lo que hicieron porque llegaron a ese punto, por eso yo no quiero que mi pueblo en Cisjordania llegue a ese punto.

Incluso en medio del desastre sostiene usted que puede ser una oportunidad para sentarse y hablar.

Sí, yo creo que siempre hay sitio para hablar y en esta extraña situación lo mejor es sentarse y hablar aunque no creo que podamos conseguir nada con este Gobierno israelí de derechas. Pero aún así siento que la izquierda en Israel tiene suficiente gente buena que tenga el coraje de hablar. Tal vez en las próximas elecciones.