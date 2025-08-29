Turquía cierra su espacio aéreo y marítimo a Israel

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, afirmó este viernes que el espacio aéreo turco está completamente cerrado para los vuelos israelíes y que los barcos de Israel tampoco pueden atracar en puertos turcos. En un discurso pronunciado ante el Parlamento en Ankara, el jefe de la diplomacia turca confirmó además la suspensión de las relaciones comerciales con Israel desde hace más de un año. "Hemos cortado completamente nuestro comercio con Israel. No permitimos que barcos turcos atraquen en puertos israelíes. No permitimos que aeronaves israelíes entren en nuestro espacio aéreo. Ningún otro país ha cortado sus lazos comerciales con Israel", dijo el ministro.

Ankara ya había anunciado en mayo de 2024 la suspensión de todas las importaciones y exportaciones de su país con Israel hasta que se permita la entrada libre en la Franja de Gaza de ayuda humanitaria para la población palestina, pero la oposición ha acusado al Gobierno turco de no cumplir plenamente con el corte. Fidan reiteró la conocida postura de su Gobierno a favor de una solución de paz entre Israel y Palestina que lleve al establecimiento de dos Estados y rechazó la idea de desplazar a la población gazatí fuera de la Franja.

Sesión extraordinaria en el Parlamento

"Nos oponemos al plan que contempla la deportación del pueblo palestino de Gaza. Quienquiera que proponga tal plan, para nosotros es nulo y sin valor", subrayó. El ministro hizo estas declaraciones ante los diputados del hemiciclo en una sesión extraordinaria sobre la situación en Gaza, convocada a petición de los partidos de la oposición.

Las imágenes televisadas en directo mostraron a los legisladores colgando banderas turcas y palestinas en sus asientos y luciendo kufiyas (pañuelo tradicional) palestinas en torno a sus cuellos. El presidente de la Asamblea, Numan Kurtulmus, instó a Israel a aceptar un alto el fuego inmediato, consideró que la ONU debe desplegar en Gaza fuerzas de seguridad y pidió que se suspenda la membresía de Israel en todas las organizaciones internacionales.