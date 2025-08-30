El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andriy Parubiy, ha sido asesinado este sábado a tiros en la ciudad ucraniana de Leópolis, según ha informado el presidente del país, Volodímir Zelenski. De momento, el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Ucrania han confirmado que Parubiy ha muerto en el acto al recibir hasta ocho disparos. El autor de los tiros iba vestido como un repartidor de la empresa de reparto Glovo, según recoge la BBC, que cita fuentes de las fuerzas de seguridad de Ucrania.