Los hutíes de Yemen confirman la muerte de su primer ministro 'de facto' en un ataque israelí

La guerra paralela de Israel contra los hutíes de Yemen se ha cobrado su mayor víctima. El primer ministro ‘de facto’ Ahmed Ghaleb al Rahawi ha sido asesinado este jueves en un ataque aéreo contra Saná, la capital yemení. Así lo ha confirmado este sábado el movimiento hutí después de días de incertidumbre. Junto a él, habrían muerto varios de sus ministros, que aún no han sido identificados por las autoridades de forma pública. Al Rahawi apenas llevaba un año en el cargo, durante el cual ha liderado los ataques del grupo hacia territorio israelí en oposición a su ofensiva militar en la Franja de Gaza.

El jueves Al Rahawi se encontraba reunido junto al ministro de Defensa, Mohamed al Atifi, y el jefe del Estado mayor, Mohamed Abd al Karim al Ghamari, cuando el Ejército israelí lanzó una retahíla de ataques aéreos contra Saná. Aún no hay información confirmada sobre el estado de los otros dos. El comunicado confirma que Al Rahawi fue atacado junto con otros miembros del Ejecutivo durante un taller de rutina realizado por el gobierno para evaluar sus actividades y desempeño durante el año pasado. “Fueron blanco del traicionero enemigo criminal israelí”, ha dicho un comunicado del líder hutí y presidente del Consejo Político Supremo yemení, Mahdi al Mashat.

Gabinete entero asesinado

“Otros de sus camaradas resultaron heridos con heridas moderadas y graves y reciben atención médica”, afirma el comunicado publicado por la agencia de noticias del movimiento, Saba. Según fuentes de seguridad israelíes, en realidad, el ataque del jueves no sólo mató al primer ministro, sino que también asesinó al gabinete hutí entero, es decir, a sus 12 miembros. Esta información aún no ha sido confirmada por el movimiento. La semana pasada el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, presumía de que sus ataques, que habían matado a dos personas y herido a otras 35, habían destruido el palacio presidencial de los hutíes en Saná.

Desde noviembre de 2023, los hutíes han sido una de las milicias que han atacado el territorio israelí en solidaridad con el sufrimiento de los palestinos de la Franja de Gaza. Además, también han tenido como objetivo los buques con alguna conexión con Israel que pasaban por el Mar Rojo, provocando un fuerte impacto en el comercio mundial. Para detener su campaña contra el transporte naval, Estados Unidos y Reino Unido, al frente de una coalición de varios países, llevaron a cabo una serie de bombardeos contra distintos puntos del territorio yemení. En mayo, los hutíes firmaron un alto el fuego anunciado por Washington.

Víctimas civiles

Sin embargo, los lanzamientos de misiles contra territorio israelí por parte de los hutíes no se han detenido. La larga distancia geográfica entre los dos países —1.800 kilómetros— ha hecho que la mayoría de ellos suelan ser interceptados antes de tocar tierra, aunque algunos sí que han logrado alcanzar edificios residenciales y provocar víctimas, daños o heridos en contadas ocasiones. En cambio, las amplias capacidades militares del Ejército israelí han provocado graves daños en Yemen. Al menos 273 civiles han muerto como resultado de los ataques israelíes, estadounidenses y británicos en el país. Aparte de las víctimas políticas, los ataques de este jueves mataron a otras 10 personas.

“Advertimos a los hutíes en Yemen: tras el golpe de la oscuridad, llega el golpe del primogénito; a quien levante la mano contra Israel, le será cortada”, declaró Katz tras el ataque del jueves, que describieron como “una operación compleja”. Los hutíes controlan la capital yemení, Saná, y zonas del norte y el oeste del país desde el 2015, pero su gobierno no está reconocido formalmente fuera de estos territorios en Yemen. Por lo tanto, ningún primer ministro hutí es reconocido por la comunidad internacional como primer ministro del país. Al Rahawi era primer ministro desde agosto del año pasado, aunque el verdadero líder de facto del gobierno era el viceprimer ministro, Mohamed Moftah, que ha sido designado por Mashat como sucesor del primer ministro asesinado este sábado.