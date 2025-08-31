La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí

Romper el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza es el objetivo de los centenares de activistas que han zarpado esta tarde desde el puerto de Barcelona. La misión de la Global Sumud Flotilla ha teñido el Moll de la Fusta de los colores de las banderas palestinas y las kufiyas, los tradicionales pañuelos que representan el país. A la espera de su partida, miles de personas se han congregado bajo gritos de “Palestina libre”, “boicot Israel” o “Gaza no estás sola”, para reivindicar el fin del genocidio y contra la complicidad de los países occidentales y la ofensiva israelí.

La Global Sumud Flotilla saliendo de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

“Esto es increíble”, se sorprende un activista con una última mirada a la hilera de gente que aplaude, desde el muelle, su partida a bordo del 'Alma', uno de los más de treinta veleros que emprenden la travesía por el Mediterráneo e irán acompañados de otra delegación de barcos que saldrá el 4 de septiembre desde Túnez. Como él, decenas de personas que se han unido a la misión de la Flotilla desfilan con el puño en alto o limpiándose las lágrimas antes de comenzar su viaje.

No es la primera vez que una embarcación intenta llegar a Gaza con recursos para aliviar la grave situación que afronta la población gazatí, donde más de 332 gazatíes, incluidos 124 niños, han muerto por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición desde el comienzo de la guerra. El cerco que mantiene Israel a la ayuda humanitaria desde hace casi seis meses ha agudizado la escasez de comida y ha llevado a la ONU a declarar oficialmente la situación de hambruna.

En los últimos meses, barcos como el Madleen y el Handala fueron interceptados por Israel en aguas internacionales, lo que aumenta las dudas sobre la suerte de esta nueva flotilla. Sin embargo, esta es la primera vez que se moviliza una misión tan masiva. En caso de llegar a la Franja, los víveres que porta la Flotilla serían apenas una gota en el mar de la necesidad de los millones de gazatíes desplazados por los ataques israelíes. Aún así, la intención y el mensaje es claro, el de despertar de la inacción a los gobiernos occidentales.

Zarpa de Barcelona la Global Sumud Flotilla en la mayor misión internacional de solidaridad con Gaza. / Jordi Otix

Un llamado internacional

Esta vez, la flotilla reúne a participantes de 44 países bajo el nombre de ‘Sumud’, que en árabe significa ‘resiliencia’. Entre ellos se encuentran personalidades reconocidas como la activista Greta Thunberg, la actriz Susan Sarandon, el actor Liam Cunningham y representantes políticos como la exalcaldesa Ada Colau o el concejal de Esquerra Republicana en Barcelona, Jordi Coronas, quien capitanea uno de los barcos. Todos comparten la determinación de mostrar solidaridad con Gaza y realizar un trabajo que, muchos de ellos insisten, debería corresponder a sus gobiernos.

“La razón por la que estamos haciendo esto no debería existir. No deberíamos estar haciéndolo. Deberían hacerlo los gobiernos”, comenta a EL PERIÓDICO Liziane, tripulante brasileña de 33 años. Agradecida por el apoyo que ha brindado Barcelona a esta iniciativa, su motivación es una que defiende como sentido común, la de que todo el mundo sea libre y pueda sobrevivir en su propia tierra. “Esta es la mayor lucha de nuestra generación. Ha llegado el momento, debemos detener el genocidio”, concluye.

Muchos barceloneses han querido despedir a la Global Sumud Flotilla. / Jordi Otix / EPC

En la misma línea habla a este diario Phil Tottenham, de 47 años, veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, quien se embarca en una embarcación formada exclusivamente por ex soldados estadounidenses de la organización Veterans for Peace. Tottenham admite estar nervioso y reconoce que el escenario más probable es el de ser interceptados antes de alcanzar tierra palestina. “Los veteranos conocemos la maquinaria de guerra estadounidense. Por eso estamos aquí, para decir basta ya, no en nuestro nombre como estadounidenses, para decirle a nuestro gobierno que deje de ser cómplice”, explica.

“El llamado de la Global Sumud Flotilla ha sido un grito desesperado por generar una acción lo suficientemente grande y unitaria para tratar de romper el bloqueo genocida que impone Israel”, expone Ezequiel Peressini, dirigente de Izquierda Socialista Argentina, quien se ha unido a la misión solidaria con la creencia de que la lucha por la libertad del pueblo palestino es también una lucha global.

Reivindicación política

La partida de la flotilla desde el puerto barcelonés ha reunido también a representantes de los principales partidos de izquierda catalanes y españoles. Podemos, ERC, Comuns, la CUP y EH Bildu han acudido para mostrar su apoyo y denunciar el “silencio” y la “complicidad” tanto internacional como de Europa ante el “genocidio" en Gaza. Además, han exigido al Gobierno español que rompa de inmediato toda relación con Israel y que implemente un embargo total de armas.

Zarpa de Barcelona la Global Sumud Flotilla en la mayor misión internacional de solidaridad con Gaza. / Ferran Nadeu

En declaraciones a los medios, la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha exigido al gobierno que se tomen “acciones contundentes, inmediatas y urgentes” como “la ruptura de las relaciones comerciales y diplomáticas y el embargo total de armas”.

De igual manera, la eurodiputada por ERC Diana Riba, el diputado del PSC en el Parlament Ferran Pedret, Pilar Castillejo de la CUP, quien viajará a bordo de una de las embarcaciones de la flotilla, y Jaume Asens, de los Comuns, han elogiado la labor de la misión solidaria y han condenado la ofensiva de Israel sobre la Franja.

"Hay un divorcio ético muy grande entre los gobiernos occidentales y la población que dice: ‘No en nuestro nombre’. Por eso nuestra obligación moral y política es movilizarnos para frenar el genocidio", ha asegurado Asens.

Suscríbete para seguir leyendo