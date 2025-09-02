Unos ríos de lava que los turistas no se quieren perder. Y para asegurarse de que nadie se acerca más de la cuenta a estas coladas, hermosas, pero peligrosas, están ellos: equipos de rescate en montaña, que trabajan con los guías para asegurarse de que ningún turista se pasa de la raya en busca de la foto perfecta. Por seguridad hay que mantener una distancia mínima de 50 metros con la lava y para ascender hasta la cima hace falta un guía. La masificación del volcán da cada vez más trabajo a los equipos de rescate, el Etna es el volcán más activo de Europa y sus ríos de lava atraen a un gran número de turistas cada año.