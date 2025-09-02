Trump informa del ataque de EEUU a una embarcación con drogas acusada de zarpar de Venezuela

El nuevo momento de tensión entre Estados Unidos y Venezuela derivado de la decisión de Donald Trump de desplegar barcos de guerra y miles de tropas en el Caribe con el argumento de romper las rutas del narcotráfico, sigue subiendo a ritmo vertiginoso y peligroso. Este martes, en una comparecencia en la Casa Blanca, el presidente Trump reveló que su Ejército ha atacado una embarcación con drogas que ha acusado de haber salido de Venezuela. “En los últimos minutos, literalmente, hemos disparado a un barco, un barco que llevaba drogas, muchas drogas”, ha dicho Trump ante los periodistas, convocados para un anuncio que no estaba relacionado con esa operación militar sino con el traslado entre estados de la sede del mando espacial.

Trump aseguró que "11 terroristas" murieron en la operación que se ha producido en aguas internacionales y conforme la embarcación atacada "se dirigía a EEUU" con el cargamento El mandatario ha elogiado a su vez al "increíble" jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra el navío.

La respuesta venezolana

Desde Caracas, Nicolás Maduro descalificó la versión del magnate republicano: "inventan un relato, un cuento que nadie les cree". El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, dijo por su parte que las imágenes presentadas sobre la destrucción de una lancha en el Caribe fueron creadas con Inteligencia Artificial. Náñez atribuyó al secretario de Estado, Marco Rubio, el "deepfake". El responsable de la diplomacia "sigue mintiéndole a su presidente" y esta vez ha metido a la Casa Blanca en "un callejón sin salida".ca».

Detalles en un Truth

El video de 29 segundos cuestionado por el Palacio de Miraflore había sido colgado un mensaje en Truth Social, la red social donde Trump donde ha dado más detalles de la operación. Concretamente, ha dicho que se ha tratado de un "golpe cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados con certeza" acometido en el "área de responsabilidad del comando SOUTHCOM".

En su mensaje Trump ha recordado que EEUU ha designado a Trump de Aragua como una organización terrorista extranjera que ha afirmado que está "bajo control de Nicolás Maduro" y que es responsable de "asesinatos masivos, tráfico de droga y sexual y actos de violencia y terror en EEUU y el hemisferio occidental".

Tensión en aumento

El primer anuncio de Trump ha pillado por sorpresa incluso a sus propias Fuerzas Armadas, que inicialmente no han dado detalles de la operación, igual que la Secretaria de Estado. Solo el secretario de Estado, Marco Rubio, que se disponía a iniciar un viaje por el Caribe,. ha confirmado inicialmente la operación militar en un mensaje colgado en X en su cuenta personal (no en la oficial que tiene como jefe de la diplomacia)..

En el mensaje en la antigua Twitter, donde no daba los detalles luego explicados por el presidente, Rubio solo hablaba de un ataque “letal” en el sur del Caribe (que escribía con una errata) contra un navío que, decía, había salido de Venezuela y estaba “operado por una organización designada como narco-terrorista”.

Horas después, ya a punto de embarcar para iniciar su viaje al Caribe, Rubio ha hecho declaraciones más detalladas a la prensa. Trump, ha dicho el jefe de la diplomacia,, "va a estar al ataque contra los carteles y el tráfico de droga en EEUU. Desestabiliza no solo al país sino todo el Caribe", ha dicho Rubio, que ha afirmado que los envíos de droga van a Puerto Rico o directamente a Europa.

"El presidente ha dejado muy claro que va a usar todo el poder de EEUU para atacar y erradicar estos cárteles, sin que importe de dónde operan o cuánto tiempo han podido actuar con impunidad", ha declarado. "Esos días se acabaron".

Tensión con Maduro

La operación promete empeorar la ya difícil relación de EEUU con Venezuela y de Trump con el líder venezolano, Nicolás Maduro, que ha acusado al republicano de estar planificando una agresión a su país.

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años", había asegurado horas antes Maduro al denunciar las operaciones de ocho buques norteamericanos de guerra y un submarino nuclear cerca de las aguas territoriales de ese país. El presidente dijo que la administración de Trump ha decidido "avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela".

Maduro responsabilizó al cubano-americano Rubio, a quien llamó "el jefe de Gobierno" de la Casa Blanca, del aumento de las tensiones bilaterales. Rubio, considera el madurismo, ha entorpecido la posibilidad de relaciones pragmáticas entre Washington y Caracas como las que se insinuaron en la cuestión migratoria.

"Lamentablemente, estos canales están deteriorados, ya que se ha intentado imponer la diplomacia de las cañoneras". El responsable de la política exterior de Trump "busca un baño de sangre, con una masacre y una guerra contra Venezuela, Suramérica y el Caribe. Esperemos que, con respeto y diálogo, estos canales se puedan recuperar”, había dicho.

