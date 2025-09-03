El secretario de Defensa de EEUU, tras hundir la narcolancha: “Trump está dispuesto a atacar de formas que no se han visto”

El ataque letal el martes del Ejército de Estados Unidos a una supuesta narcolancha de Venezuela ha disparado las tensiones entre Washington y Caracas pero también ha empezado a definir los contornos de una potencial campaña militar de Donald Trump contra el narcotráfico en toda la región. Esa estrategia rebosa los límites de la legalidad internacional y extiende temores en la zona.

“El presidente Trump está dispuesto a pasar al ataque en formas que otros no han visto”, ha dicho este miércoles en unas declaraciones en Fox News Pete Hegseth, el secretario de Defensa.

El jefe del Pentágono ha insistido en esa entrevista en la acusación que ya lanzó la víspera Trump de que la embarcación, atacada desde el aire, iba llena de drogas y que los 11 ocupantes muertos en el ataque eran miembros de Tren de Aragua, aunque EEUU de momento no ha ofrecido pruebas de esas alegaciones.

Según Hegseth, los militares de EEUU “sabían exactamente quién estaba en ese barco” y “lo que estaban haciendo”.

Despliegue

El ataque eleva las tensiones en escalada desde que EEUU empezó un despliegue cerca de las aguas territoriales venezolanas, donde Washington ha trasladado ocho buques norteamericanos de guerra y un submarino nuclear. Hegseth, que ha hablado de ese despliegue como “una clara demostración de poder militar” y ha afirmado: “Tenemos activos increíbles y están congregándose en la región”.

El secretario de Defensa también ha dicho dice que el ataque del martes debe verse como una “clara señal” de que EEUU no va a permitir actividades de narcotráfico. Ha señalado específicamente a Tren de Aragua, Cartel del Sol y “otros que emanan de Venezuela”.

Igualmente, ha acusado directamente a Maduro de “liderar efectivamente como un capo de un narcoestado”, una denuncia que formalmente la Administración ya hizo cuando declaró a Tren de Aragua una organización terrorista y a Maduro como su líder,

Ofensiva contra el narco

Tanto las declaraciones de la Administración como el análisis de líderes de la región y estudiosos llaman a interpretar la operación militar del martes en un marco más amplio que el meramente venezolano. En ese marco es vital una directiva que Trump firmó en julio, de la que han informado los medios pero que aún está clasificada, que instruye al Pentágono a usar fuerza militar contra cárteles latinoamericanos de drogas que la Administración ha etiquetado como terroristas.

Esa determinación política ha hecho saltar las alertas especialmente en países como México, donde está de visita el secretario de Estado, Marco Rubio, o Colombia.

Ioan Grillo, un periodista basado en México y especializado en reporterismo sobre crimen y drogas, cree que el ataque “muestra cómo funciona ahora la designación como terroristas de cárteles y bandas” de Trump. “Se ha cruzado la línea”, ha escrito Grillo en X. “Este es el aspecto que podría tener una operación contra un objetivo de un cartel mexicano”.

